Red Lobster anunció el cierre de su última sucursal en México a través de las redes sociales.

La cadena estadounidense Red Lobster puso fin a sus operaciones en México. Desde el 17 de septiembre de 2026, la última sucursal operativa en el país cerró sus puertas.

La confirmación llegó a través de un mensaje difundido por Red Lobster México en sus redes sociales. En su despedida, la marca agradeció a los consumidores que la acompañaron durante sus 13 años de operación.

El comunicado, sin embargo, no precisó ninguna razón específica para abandonar el mercado mexicano. Tampoco implica la desaparición de la empresa a nivel mundial, ya que la marca sigue funcionando en Estados Unidos y, todavía en agosto de 2026, anunciaba promociones y novedades de menú en sus canales corporativos.

Una salida gradual: cuántas sucursales quedaban

El cierre no fue repentino, sino que la presencia de Red Lobster en México venía reduciéndose antes del anuncio definitivo.

CMR, operador mexicano de la marca, reportó que al cierre del segundo trimestre de 2026 mantenía una sola unidad de Red Lobster en funcionamiento. Un año antes registraba dos restaurantes y, durante el tercer trimestre de 2025, había informado el cierre de una unidad de esa división.

El comunicado de Red Lobster donde anunció su despedida de México. Instagram/red_lobstermx

La historia de Red Lobster en México

La cadena llegó a México en 2013 de la mano de CMR, que había firmado en 2011 un acuerdo para desarrollar en el país las marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille.

Red Lobster Hospitality LLC quedó posteriormente como contraparte para la operación de la marca.

Por ahora, no existe una explicación oficial detallada sobre el cierre. La despedida no aclaró si la decisión respondió a la rentabilidad, los costos de operación, el vencimiento del acuerdo de franquicia, una estrategia corporativa o una combinación de factores.

La bancarrota en Estados Unidos

Lo cierto es que Red Lobster se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense en mayo de 2024, tras cerrar decenas de restaurantes y enfrentar problemas financieros. En septiembre de ese año, un tribunal aprobó su reorganización y la transferencia de la compañía a un grupo encabezado por Fortress Investment Group.

La empresa sobrevivió a la bancarrota, pero el ajuste siguió. En 2026, su CEO, Damola Adamolekun, reconoció que la cadena necesitaba continuar reduciendo su tamaño para concentrarse en establecimientos más rentables. Para entonces ya habían desaparecido alrededor de 130 restaurantes.

La cadena especializada en mariscos se va de México después de 13 años de operaciones. Instagram/red_lobstermx

La compañía aún mantiene actividad en su país de origen. Solo terminó la operación mexicana y no la existencia de Red Lobster como compañía.

Al mismo tiempo, el cierre no supone la salida de CMR del negocio restaurantero, la empresa continúa con otros conceptos como: