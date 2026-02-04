GBM fue multado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con sanciones que en conjunto superaron los MXN$ 15.8 millones, luego de detectar fallas en sus controles internos, deficiencias en el funcionamiento del área de cumplimiento y problemas en la conservación y seguridad de información, según datos del propio regulador.

De acuerdo con los registros públicos de la CNBV, las sanciones estuvieron relacionadas con incumplimientos a la Ley del Mercado de Valores (LMV) y derivaron de debilidades en los sistemas que las instituciones financieras están obligadas a mantener para detectar, monitorear y reportar operaciones, así como para resguardar información.

Deficiencias en sistemas de monitoreo de operaciones

Una de las sanciones más relevantes contra GBM fue emitida en enero de 2026, por un monto de MXN$2 millones 886,600 con fundamento en el artículo 212, penúltimo párrafo, de la Ley del Mercado de Valores.

Según la descripción oficial de la CNBV, la conducta sancionada correspondió a “deficiencias en sistemas automatizados de detección, monitoreo y reporte de operaciones”, lo que en términos prácticos significó que la institución no contaba con mecanismos suficientemente robustos o efectivos para identificar y dar seguimiento a ciertas operaciones.

Este tipo de sistemas son clave para prevenir riesgos operativos y regulatorios, además de permitir a las autoridades supervisar el correcto funcionamiento del mercado financiero.

Fallas en la conservación y seguridad de información

Otra multa impuesta a GBM ascendió a 481,100 pesos y estuvo relacionada con deficiencias en la conservación, resguardo o seguridad de información y documentación, también bajo el marco de la Ley del Mercado de Valores .

De acuerdo con el registro del regulador, la conducta ocurrió en 2022, aunque la sanción fue impuesta el 12 de diciembre de 2025, tras el proceso de supervisión y análisis correspondiente.

Este tipo de faltas implica que la autoridad identificó debilidades en la forma en que la institución almacenaba o protegía información obligatoria, como expedientes o registros de operaciones, elementos esenciales para la transparencia y la vigilancia financiera.

Scotiabank e Inbursa también fueron sancionados

Los registros de la CNBV mostraron que GBM no fue la única institución sancionada en ese periodo.

En el caso de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, el regulador impuso una multa por 260,640 pesos por no atender requerimientos de información dentro del plazo establecido, con base en la Ley de Instituciones de Crédito.

La conducta sancionada ocurrió en 2020, aunque la multa fue aplicada el 15 de diciembre de 2025.

Por su parte, Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibió una sanción por 207,480 pesos por no cumplir con las obligaciones relativas al uso de medios electrónicos, conforme a la misma ley.

Según la CNBV, la conducta ocurrió en 2023 y la multa fue impuesta el 11 de diciembre de 2025.

¿Qué implican estas sanciones?

Las sanciones impuestas por la CNBV no solo tienen un impacto económico para las instituciones financieras, sino que también buscan corregir deficiencias operativas y reforzar los controles internos, en particular en materia de cumplimiento normativo y protección de información.

Para los clientes, estas multas no implicaron afectaciones directas a sus recursos, aunque sí evidenciaron áreas de oportunidad que el regulador busca atender para fortalecer la estabilidad y la confianza en el sistema financiero.