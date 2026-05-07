México es uno de los países con mayor adopción de fondos cotizados en bolsa (ETF por sus siglás en ingles), misma que vive un momento clave en México, de acuerdo con Gregory Vandala, Managing Director, Americas Head of Sales at S&P Dow Jones Indices. En el marco de la Cumbre Anual de Índices & ETFs en México 2026, el directivo destacó que el país se ha convertido en uno de los mercados con mayor penetración de a nivel mundial, impulsado por la demanda de instrumentos líquidos, transparentes y de bajo costo. “México tiene la mayor penetración de Mercados Emergentes. Se sitúa, sencillamente, entre los cinco primeros a nivel mundial, al igual que los ETF en la actualidad”, dijo el directivo. El incremento en la penetración de los ETF se da en un contexto donde los inversionistas buscan una mayor diversificación y eficiencia, misma que, en paralelo, logran disminuir los movimientos agresivos de la volatilidad. La llegada de nuevos vehículos de inversión permite acceder a mercados internacionales, liquidez global y exposición a distintos sectores desde plataformas locales. “Los ETF se han convertido en herramientas fundamentales para la historia de la riqueza de México, valoradas por su accesibilidad, liquidez, transparencia y la creación de riqueza”, expresó. Además, el desempeño de los fondos activos ha fortalecido el atractivo de los ETFs. Según cifras compartidas durante la conferencia, cuatro de cada cinco administradores activos en México no logran superar consistentemente a sus índices de referencia. Incluso en 2025, un año positivo para los mercados mexicanos —con algunos índices avanzando más de 35%— cerca de tres cuartas partes de los fondos de renta variable local quedaron por debajo de sus benchmarks. Como parte de la apertura del evento, José Manuel Allende, director general adjunto de Emisoras, Mercados e Información en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalló los resultados que registra la plaza bursátil donde destacó el impulso en el mercado de capitales con la llegada de nuevos jugadores como Fibra Park Life y la oferta subsecuente de Fibra Mty. “La actividad del SIC representa 44% con la disponibilidad de 3750 valores internacionales entre ETFs y acciones”, explicó al detalle. Particularmente sobre los fondos cotizados en bolsa, Allende dijo que representa un papel relevante tanto por caracterizarse por ser eficientes y accesibles para la construcción de portafolios, la diversificación y gestión de riesgos así como el acceso a mercados locales e internacionales. “En el mercado local, existen actualmente 11 ETF´s listados con activos en circulación por más de 115,000 millones de pesos”, expuso. La Cumbre de ETF, celebrada en la Ciudad de México, reunió a los principales actores del sector tanto de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), fondos de inversión y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).