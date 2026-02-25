Al cierre de 2025, los trabajadores formales registraron un ingreso laboral promedio de MXN $10,609.74 al mes, lo que representó prácticamente el doble de los MXN $5,411 mensuales de la población informal, de acuerdo con el documento Pobreza Laboral del Inegi. Desde 2017, México ha impulsado una política de crecimiento acelerado del Salario Mínimo, mismo que beneficia principalmente a la población con trabajo formal. Al cierre del año pasado, el Salario Mínimo se ubicó en MXN $8,364 mensuales, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasami), por lo que la percepción promedio de la población con un empleo informal fue 35% menor al Salario Mínimo General. El objetivo de esta política es recuperar de forma sostenida el poder adquisitivo de los trabajadores, combatir la pobreza laboral y disminuir la desigualdad, buscando que el salario cubra las necesidades básicas familiares, de acuerdo con la propia Conasami. El mismo instituto señaló que la población con un trabajo informal representó 55% de la población ocupada al cierre del año anterior, por lo que más de la mitad de la población percibe en promedio, menos que el Salario Mínimo General. “El ingreso laboral real mensual de la población ocupada formal presentó un incremento anual de 2.5 %, mientras que el ingreso de la población ocupada informal creció 6.0 por ciento. En cuanto a la variación trimestral, el ingreso de la población ocupada formal e informal aumentó 0.3 y 4.2 %, respectivamente”, señaló el Inegi en su documento. En este sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Juan José Sierra Álvarez, asegura que “la mejor política de desarrollo social es la formalidad laboral”. El Inegi reportó que los ingresos laborales reales per cápita aumentaron en todos los quintiles en su comparación anual. El sector que vio el mayor incremento en sus percepciones laborales fue el quintil de menores ingresos, con un alza de 21.5%. El segundo quintil de la población tuvo un incremento de 10.3% en el periodo, mientras que en el tercer quintil el alza fue de 8.6%. Finalmente, el Inegi mencionó que el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, el porcentaje de población en situación de pobreza laboral, cuyo ingreso laboral per cápita es inferior a las LPEI, según el ámbito rural o urbano disminuyó 3.1 puntos porcentuales a nivel nacional: al pasar de 35.4 a 32.3%. El organismo señaló que en el ámbito rural, la Pobreza Laboral disminuyó 4.1 puntos porcentuales para ubicarse en 46.6% y en el ámbito urbano disminuyó 2.7 puntos porcentuales al pasar de 30.8% a 28.1%.