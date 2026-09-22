Actualmente, Wise tiene conexión directa con las redes de pagos locales en nueve países, dice la empresa.

En esta noticia Wise apuesta por pagos rápidos frente al modelo bancario

Wise, una plataforma financiera internacional especializada en transferencia de dinero al extranjero, ve en la lentitud de a regulación fintech en México uno de los principales obstáculos para que el mercado de pagos evolucione al ritmo de las nuevas empresas digitales; al tiempo que la compañía de origen británico busca ganar terreno con transferencias internacionales más rápido y con un tipo de cambio sin margen adicional para el consumidor.

En reunión con medios de comunicación, Carlos Ruiz de Velasco, country manager de Wise en México, consideró que el marco regulatorio mexicano no ha avanzado a la misma velocidad que la industria, particularmente en áreas como open finance y la actualización de la Ley Fintech, en un momento en que compañías digitales desarrollan nuevos productos y servicios con mayor rapidez.

“La regulación es lenta. No tienes siete, ocho años para dar una actualización, tienes dos. (...) Debería de ser un proceso constante”, dijo Ruiz de Velasco.

Desde su perspectiva, la Ley Fintech representó un primer paso para México y posteriormente fue tomada como referencia por otros países de América Latina, pero el marco actual requiere una actualización frente a la evolución que ha tenido el sector desde su aprobación.

El directivo dijo que empresas como Wise, Revolut y Nubank pueden modificar sus productos y modelos de negocio en periodos mucho más cortos que los tiempos que normalmente requiere una actualización regulatoria.

Wise apuesta por pagos rápidos frente al modelo bancario

En este contexto, Wise busca diferenciarse de la banca tradicional mediante una infraestructura diseñada para reducir intermediarios y acelerar las transferencias internacionales.

La compañía sostiene que los pagos transfronterizos todavía presentan una brecha importante frente a los sistemas de pagos locales, donde las transferencias pueden realizarse prácticamente de inmediato. Al tiempo que puede reducir los costos por recibir transferencias internacionales, sumado el castigo al tipo de cambio.

Un análisis elaborado por Wise muestra que los usuarios mexicanos pagan, en promedio, cerca de u$ 15 más IVA por recibir transferencias internacionales, además de ello se agrega el precio del tipo de cambio que suele ser hasta MXN $1.20 menor que el precio spot del mercado.

En México, cerca de 9.83 millones de personas, equivalente al 10.4% de la población adulta, según datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

En este sentido, la tercera edición del informe “Evaluación G20+”, mostró que los usuarios y las empresas en México podrían perder hasta u$s 4,300 millones este año por sobreprecios invisibles en el tipo de cambio, dinero que sale del bolsillo de quien envía la transferencia pero no llega al destinatario, debido principalmente a los diferenciales aplicados por los proveedores. A nivel global, el monto ascenderá a u$s318,000 millones en 2027.

El objetivo de la empresa no es solo reducir los costos sino también los tiempos de transferencia sin depender de horarios bancarios. Lo anterior a través del mid-market rate, que corresponde al tipo de cambio de referencia del mercado, y busca evitar agregar un margen adicional al precio de la divisa como mecanismo para generar ingresos.

“Wise te da lo que le dicen el mid-market rate. O sea, el tipo de cambio que ves en Google es el tipo de cambio que ves nosotros”, explicó Ruiz de Velasco.

Actualmente, Wise tiene conexión directa con las redes de pagos locales en nueve países, de acuerdo con el ejecutivo.