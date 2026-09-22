Soriana, que cuenta con 760 tiendas de autoservicio, contempla invertir en la mejora de un total de 23 tiendas y en la apertura y reapertura de tres tiendas. Foto: Archivo.

Durante el segundo semestre de 2026, Organización Soriana invertirá más de MXN $961 millones de pesos en la apertura y remodelación de tiendas, así como en el fortalecimiento de su capacidad omnicanal en distintas regiones del país. Con esta inversión busca mejorar la experiencia de compra e integrar cada vez más su red física con sus canales digitales.

Este fortalecimiento se da en un contexto en el que las ventas de supermercado a través de los canales digitales registran un crecimiento superior al 60%, mientras que la red de tiendas con capacidad para atender pedidos en línea aumentó 117%.

Soriana, que cuenta con 760 tiendas de autoservicio, contempla invertir en la mejora de un total de 23 tiendas y en la apertura y reapertura de tres tiendas.

Una parte relevante de la inversión estará destinada a la incorporación de más de 18,000 metros cuadrados de espacios comerciales y a la generación de más de 1,000 empleos directos e indirectos en los estados de Veracruz y Nuevo León.

“Nuestra estrategia combina nuevas aperturas con la renovación de tiendas que llevan años formando parte de sus comunidades y con una mayor integración entre nuestra red física y canales digitales. Hoy una tienda también forma parte de la infraestructura que soporta nuestra operación omnicanal, por lo que buscamos que cada inversión responda a la forma en que nuestros clientes compran y se relacionan con Soriana”, señaló Rodrigo Benet Córdova, director de administración y finanzas de Organización Soriana, mediante un comunicado.

El grupo originario de Torreón, Coahuila, ha estado constantemente invirtiendo para mejorar su red de establecimientos sobre todo en el norte del país.

Recientemente terminó la remodelación de Soriana Híper Encinas, en Hermosillo, Sonora, y Soriana Híper Las Fuentes, en Torreón, Coahuila, con una inversión superior a los MXN $128 millones de pesos en una renovación de 10,804 metros cuadrados de piso de venta.

El plan de remodelaciones se extiende a otras 21 tiendas de los formatos Híper y Súper ubicadas en Ciudad de México, Estado de México, Coahuila y Nuevo León.

La empresa asegura que la modernización y reapertura de unidades también fortalece la capacidad omnicanal de Soriana, ya que las tiendas funcionan como parte de la infraestructura que soporta la operación de comercio electrónico.

Detalló que en aquellas unidades habilitadas para atender pedidos digitales, la actualización de la operación permite ampliar cobertura y mejorar la integración entre la experiencia en tienda física y en línea.