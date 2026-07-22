Grupo Chedraui no logró retomar la senda de crecimiento en las ganancias netas en el segundo trimestre en su comparación anual, debido a que las ventas en sus formatos de El Super y Fiesta Mart, que atienden principalmente la comunidad mexicana en Estados Unidos, volvieron a colocarse en terreno negativo.

En su reporte financiero, la cadena de tiendas de autoservicio reportó una caída en la utilidad neta anual de 11% durante el segundo trimestre del año, al ubicarse en MXN $1,825 millones, presentando un duro contraste en ambos lados de la frontera.

Grupo Chedraui cuenta con presencia en el mercado estadounidense en formatos como Smart & Final, El Super y Fiesta Mart.

Dentro de esos formatos, los últimos dos acumularon una caída anual de 22% en la Utilidad Antes de Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización (UAFIRDA), al ubicarse en MXN $1,411 millones, debido a que las ventas en esos dos formatos se mantienen deprimidas, ante la inflación y incertidumbre en la situación migratoria para la población mexicana y latina en Estados Unidos.

“En Chedraui USA, las Ventas Mismas Tiendas continúan mostrando debilidad, afectadas por una disminución en las transacciones, explicada por una política migratoria más estricta, principalmente en el sur de California y Texas. Es importante comentar que venimos de una base comparativa alta, ya que esta situación inició en 2025 hacia finales del segundo trimestre en California y a mediados del tercer trimestre en Texas”, explicó Antonio Chedraui, CEO de la cadena.

El directivo mencionó que pese a la dificultad que presenta el mercado estadounidense, la empresa mantiene el compromiso de inversión en ambos mercados para este año.

En el segundo trimestre del año, la compañía abrió en México un total de 27 Supercitos y una tienda Chedraui, mientras que en Estados Unidos inauguró una tienda El Super.

Smart & Final, que atiende a los hogares en general, así como a pequeños negocios también en Estados Unidos, logró un alza de 6.2% en la UAFIRDA, al alcanzar MXN $1,572 millones.

Mientras tanto, en México, la cadena de tiendas logró un incremento de 5.2% anual en la ganancia bruta, para ubicarse en MXN $3,424.