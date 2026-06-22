Con esta operación Fresnillo ampliará su exposición a distritos geológicos con potencial de plata.

En esta noticia Fresnillo acelera expansión en Norteamérica

Fresnillo, la minera mexicana controlada por la familia Baillères, acordó adquirir una participación de 5% en Sinda Ltd., una compañía enfocada en la exploración y extracción de plata que prepara su oferta pública inicial (IPO) en EE.UU., en una operación valuada en hasta u$s 110 millones.

De acuerdo con el prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Sinda busca colocar 17.75 millones de acciones a un precio de entre u$s 11.25 y 13.25 por título.

Como parte de la operación, Fresnillo acordó previamente comprar alrededor de 7.83 millones de acciones, equivalentes a una participación de 5%, por un monto máximo de u$s 110 millones.

“El cierre de la colocación simultánea está condicionado a la finalización de esta oferta con ingresos brutos no inferiores a u$s 199 millones y un precio de oferta pública inicial no inferior a 11.25 por acción”, señala el prospecto.

Tras conocerse la transacción, las acciones de Fresnillo que cotizan en Londres avanzaron 3.5% hasta 3,077 peniques, mientras que sus títulos listados en la Bolsa Mexicana de Valores operaban prácticamente sin cambios durante la jornada matutina del lunes.

La inversión permitirá a Fresnillo ampliar su exposición a distritos geológicos con potencial de plata, complementando su cartera de crecimiento orgánico.

“Creemos que la mineralización de la propiedad Sinda ofrece un importante potencial minero futuro, ya que los recursos minerales estimados se encuentran en vetas de tamaño similar a los sistemas Fresnillo, Guanajuato y Pachuca”, indicó la compañía en el documento.

La minera también destacó que las vetas identificadas en la propiedad presentan anchos promedio de entre dos y cuatro metros y contienen mineralización de plata y oro de alta ley.

Fresnillo es el mayor productor primario de plata del mundo y uno de los principales productores de oro en México. La compañía opera ocho minas y mantiene cinco proyectos avanzados de exploración, además de concesiones en Perú y Chile.

Fresnillo acelera expansión en Norteamérica

La inversión en Sinda se suma a la estrategia de expansión internacional emprendida por Fresnillo durante los últimos meses.

A principios de 2026, la minera completó la adquisición de Probe Gold, una empresa canadiense con activos ubicados en una de las jurisdicciones más atractivas para la industria minera. La operación implicó un desembolso de aproximadamente US$55 millones.

Con esa compra, Fresnillo fortaleció su exposición al oro en medio del repunte de los metales preciosos y añadió una base estimada de recursos por 10 millones de onzas de oro.

El portafolio incorporado incluye el proyecto Novador, considerado el activo insignia de Probe Gold, con potencial para producir más de 200,000 onzas anuales durante más de una década.