Este jueves, 6 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2781 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.09%.

La cotización del Dólar canadiense cayó -0.75% en la última semana y -7.11% en el último año, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una breve recuperación tras una caída inicial, luego encadenó seis jornadas de retroceso y cerró con un ligero repunte, dejando un balance general a la baja.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 3.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 6.34%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, ya que 1 se sitúa en un valor positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un aumento en su valor, reflejando una fortaleza en el mercado.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, el valor de 1 habría sido un número negativo, lo que significaría una depreciación frente a las monedas de referencia. En este contexto, el análisis sugiere que factores económicos recientes han impulsado el desempeño del Dólar canadiense.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.