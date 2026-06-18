En esta noticia SpaceX mete acelerador en IA

SpaceX está aprovechando el fuerte desempeño de sus acciones para acelerar su expansión en inteligencia artificial, luego de concretar la adquisición de IA Cursor, una plataforma de programación asistida por inteligencia artificial, en una operación valuada en u$s60.000 millones.

De acuerdo con Rolando Rogers, portfolio manager en Fintual, la transacción, realizada íntegramente mediante intercambio de acciones, muestra cómo la compañía de Elon Musk está utilizando su elevada capitalización bursátil como herramienta para financiar adquisiciones sin recurrir a efectivo.

“Es un beneficio de que la empresa transa a múltiplos muy altos y valorizaciones muy altas, porque le estoy pagando con un papel que el mercado dice que vale mucho”, explicó el estratega a medios de comunicación.

El pasado 16 de junio, la empresa aeroespacial de Elon Musk, confirmó la compra de Anysphere, la empresa detrás de la herramienta de codificación de IA Cursor, misma que se espera se concrete durante el tercer trimestre del año, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias.

Entre las curiosidades que generó la adquisición es que, la operación ocurrió una semana después de su debut en bolsa, cuya valuación ha generado debate entre analistas debido a que cotiza entre 90 y 100 veces sus ventas de los últimos 12 meses, un múltiplo que superaría ampliamente al de cualquier empresa del S&P 500 si formara parte del índice.

SpaceX mete acelerador en IA

De acuerdo con Rogers, SpaceX muestra una concentración de recursos cada vez mayor en inteligencia artificial, un segmento que considera su principal oportunidad de crecimiento en el largo plazo.

Al cierre de marzo, el segmento de conectividad de la empresa aeroespacial, impulsado principalmente por Starlink, reportó ingresos por u$s11,387 millones y un Ebitda ajustado por u$s7,168 millones. Lo anterior es consecuencia de un aumento del número de abonados, a la creciente adopción por parte de las empresas y a la mejora continua de la eficiencia de la red, según detalló la empresa en un documento presentado ante inversionistas.

Bajo este escenario, el analista de Fintual explicó que si bien las actividades ligadas al espacio y a Starlink representan un fracción de su mercado potencial estimado, existe una mayor parte de oportunidades ligadas a la inteligencia artificial.

“Cuando uno está comprando SpaceX, en realidad lo que está haciendo es invirtiendo en la apuesta que tiene la inteligencia artificial de esta empresa y de hecho es donde están concentrando la mayoría de su inversión”, expuso.

La adquisición de Cursor se suma a otros activos que Elon Musk ha reunido alrededor de esta estrategia, incluyendo el modelo de IA Grok, la red social X y centros de datos dedicados al entrenamiento de modelos.

Para Fintual, la compra de IA Cursor podría ser solo el inicio de una serie de adquisiciones financiadas con acciones mientras el mercado continúe otorgando una prima a la compañía.

“Lo que podemos pensar es que Elon Musk y SpaceX van a aprovechar esta alta valorización de su acción para seguir haciendo estas adquisiciones”, señaló Rogers.

La estrategia incluso ha alimentado especulaciones sobre una eventual integración con Tesla, una posibilidad que ha comenzado a circular entre inversionistas y que, de concretarse, reforzaría la visión de Musk de construir un conglomerado enfocado en inteligencia artificial y tecnología avanzada.