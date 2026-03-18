Las acciones de Fresnillo, la minera mexicana propiedad de la familia Baillères, se desplomaron 19.62% hasta los 765.59 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante la jornada del miércoles, en medio de la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. En la Bolsa de Valores de Londres, donde también cotiza la compañía, los títulos retrocedieron 3.65% a 33.22 libras esterlinas por unidad, ubicándose entre los mayores perdedores del día, de acuerdo con datos del mercado. El movimiento se produjo tras un aumento en la aversión al riesgo luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en un relevante yacimiento de gas en el Golfo Pérsico. El evento impulsó los precios del petróleo en cerca de 3.5% y presionó a la baja a los metales: el oro cayó 2.26%, la plata 3.45% y el cobre 3.09% (Ciudad de México, 11:55 horas), según datos de Bloomberg. Este entorno se da mientras los inversionistas también se mantienen atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., para la cual no se anticipan cambios. Fresnillo mantiene una alta exposición al precio del oro, que representa el 55.3% de sus ingresos, seguido por la plata y, en menor medida, el plomo y el zinc, de acuerdo con su más reciente reporte financiero. Los títulos de Fresnillo enfrentaron presiones adicionales tras la actualización de Morgan Stanley, que reiteró su recomendación de “infraponderar” y ajustó su precio objetivo a 25.30 libras esterlinas desde 26.90 libras, lo que implica un recorte cercano al 6%. Actualmente, la cobertura de analistas sobre la emisora incluye tres recomendaciones de compra, ocho de mantener y dos de venta. En lo que va del mes, las acciones de Fresnillo acumulan una caída superior al 10% en la Bolsa de Londres, mientras que en la BMV el retroceso alcanza el 23.5%, de acuerdo con datos de Bloomberg.