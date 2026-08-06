A simple vista parece imposible de creer, los ojos azules no son realmente azules. A diferencia de los ojos cafés, que deben su color a la melanina, los ojos azules casi no contienen pigmento en la parte frontal del iris.

Entonces, ¿por qué vemos los ojos de color azul? La respuesta está en la física de la luz. El mismo fenómeno que hace que el cielo despejado, el agua profunda o un glaciar parezcan azules es el responsable de ese llamativo color en millones de personas alrededor del mundo.

Beneficios y desventajas de tener los ojos azules o claros Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los ojos azules son casi incoloros: la luz hace el resto

La parte coloreada del ojo se llama iris y está formada por dos capas. La posterior contiene un pigmento café en prácticamente todas las personas, mientras que la capa frontal, llamada estroma, es la que determina el color que percibimos.

En quienes tienen ojos cafés, el estroma también contiene abundante melanina. Sin embargo, en las personas de ojos azules prácticamente no existe pigmento en esa capa frontal.

Al no haber pigmento suficiente para absorber la luz, las diminutas fibras del iris dispersan las distintas longitudes de onda. Las ondas azules se reflejan con mayor intensidad hacia nuestros ojos, por lo que el iris aparenta ser azul aunque, en realidad, no lo sea.

Es exactamente el mismo principio que explica por qué el cielo se ve azul durante el día.

La estructura del iris, incluyendo el grosor y la densidad, contribuye a las variaciones en el color de los ojos observadas en la población (Fuente: Pexels)

El mismo fenómeno ocurre con el cielo y los glaciares

Si alguien preguntara de qué color es el cielo, la respuesta casi automática sería “azul”. Sin embargo, el espacio no es azul y el aire tampoco tiene ese color.

Lo que ocurre es que la atmósfera dispersa la luz solar y las longitudes de onda azules llegan con mayor intensidad a nuestra vista, creando esa tonalidad característica.

Algo parecido sucede con los glaciares y grandes masas de hielo. El hielo puro es prácticamente transparente, pero cuando la luz penetra en su interior, las longitudes de onda rojas se absorben con mayor facilidad y predominan las azules, dando lugar a ese intenso color que tanto llama la atención.

Con los ojos azules ocurre un proceso muy similar: no existe un pigmento azul, sino un efecto óptico provocado por la interacción entre la luz y la estructura microscópica del iris.

Lo explica la ciencia.

¿Por qué algunos ojos parecen cambiar de color?

Muchas personas aseguran que los ojos azules pueden verse grises, celestes intensos o incluso verdosos dependiendo del momento del día. La ciencia confirma que esa percepción tiene una explicación.

Como el color depende de la forma en que la luz se dispersa, factores como la iluminación natural, el clima, el color de la ropa o el entorno pueden modificar la tonalidad que percibe el observador.

Este efecto también puede presentarse en ojos verdes o avellana, ya que combinan pequeñas cantidades de pigmento con la dispersión de la luz.

Los ojos azules son relativamente recientes en la historia humana

Las investigaciones genéticas indican que los ojos azules aparecieron hace entre 6,000 y 10,000 años debido a una mutación genética. Antes de ese momento, se cree que prácticamente todos los seres humanos tenían ojos cafés.

Hoy siguen siendo mucho menos frecuentes que los marrones. En una encuesta realizada en Estados Unidos por la Academia Americana de Oftalmología, el 45 % de las personas reportó tener ojos cafés, el 27 % ojos azules, el 18 % ojos color avellana, el 9 % verdes y apenas el 1 % otros colores.

La próxima vez que mires unos ojos azules, recuerda que no estás viendo un pigmento de ese color. En realidad, estás observando un extraordinario efecto de la luz, el mismo que pinta de azul el cielo sobre nuestras cabezas y los glaciares más impresionantes del planeta.