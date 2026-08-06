Durante el cierre de mercados de este jueves, 6 de agosto de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.21, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.1% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.27 pesos y un mínimo de 17.22 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar descendió -0.80%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula -8.15%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el dólar mostró una tendencia bajista: 7 jornadas de retrocesos con repuntes breves en medio, cerrando con tres caídas consecutivas que refuerzan la presión vendedora.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, que es del 3.13%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.43%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el cambio en los últimos tres días ha sido favorable. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Si bien la tendencia es positiva, es importante observar si se sostendrá en el corto plazo o si será temporal. El análisis de esta tendencia puede ser crucial para entender el comportamiento del mercado en las próximas semanas.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.