Este jueves, 6 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.8266 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.36%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.94 pesos y un mínimo de 19.91 pesos.

La cotización del euro mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó un 0.79% y en el último año acumula un descenso del 7.01%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

el euro mostró una tendencia claramente bajista en los últimos diez días: comenzó con dos jornadas a la baja, repuntó dos días y luego encadenó seis caídas consecutivas, cerrando el período con marcada debilidad.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es 1.87%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 5.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La tendencia de la cotización del Euro hoy es positiva, ya que el dato de 6 días consecutivos muestra un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Este comportamiento sugiere que el Euro está ganando fuerza en el mercado, lo que podría atraer a más inversores.

A medida que la tendencia se mantiene al alza, es posible que el interés por el Euro continúe creciendo, lo que podría fortalecer aún más su posición frente a otras monedas en el futuro cercano.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.