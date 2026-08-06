¿Quiénes pueden acceder al curso de “Los residuos electrónicos” de la Fundación Carlos Slim?

Fundación Carlos Slim lanzó un curso gratuito para explicar por qué los celulares viejos, computadoras y otros aparatos electrónicos no deben considerarse basura, sino residuos que pueden aprovecharse.

La capacitación ofrecida por la Fundación Carlos Slim está disponible para todo público en la plataforma del Pabellón Nacional de la Biodiversidad y busca fomentar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

Curso de la Fundación Carlos Slim Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué enseña el curso “Los residuos electrónicos”?

“Los residuos electrónicos son completamente aprovechables; por tal razón, si se tratan adecuadamente, no son considerados basura.”

El curso aborda el manejo de residuos electrónicos, su correcta separación y recomendaciones para reducir, reciclar y reutilizar estos materiales.

Identificar qué son los residuos electrónicos y por qué no deben considerarse basura. Comprender la importancia de tratarlos correctamente para evitar daños al medio ambiente. Aprender a separar adecuadamente celulares, computadoras, cables, baterías y otros dispositivos electrónicos. Conocer estrategias para reducir la generación de residuos electrónicos mediante un consumo más responsable. Descubrir cómo reutilizar equipos y componentes para prolongar su vida útil. Aprender la importancia del reciclaje electrónico y cómo recuperar materiales aprovechables de estos aparatos. Fomentar hábitos de cuidado ambiental, entendiendo cómo el manejo responsable de los residuos electrónicos contribuye a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Comprender la importancia de tratarlos correctamente para evitar daños al medio ambiente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden acceder al curso de “Los residuos electrónicos” de la Fundación Carlos Slim?

“El curso es abierto para todas las edades y no tiene costo”, indica el comunicado de la Fundación Carlos Slim.

La capacitación también permite evaluar los conocimientos adquiridos y forma parte de las actividades educativas impulsadas por el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, creado por Fundación Carlos Slim, la UNAM y la Biblioteca Digital Telmex-Telcel.