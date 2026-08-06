GNP Seguros y Swiss Re Corporate Solutions anunciaron una alianza exclusiva en México para atender al creciente mercado de seguros corporativos, particularmente a grandes empresas mexicanas que avanzan en su expansión internacional y a compañías globales con operaciones en el país.

El acuerdo, anunciado este 6 de agosto de 2026, está sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes y contempla que Swiss Re Corporate Solutions transfiera su cartera directa de seguros corporativos en México a GNP Seguros. Con ello, los clientes de la compañía suiza continuarán siendo atendidos en el país a través de la red de distribución de GNP.

La alianza combinará la presencia y capacidad operativa de GNP en el mercado mexicano con el conocimiento global de Swiss Re Corporate Solutions en materia de gestión y transferencia de riesgos.

El acuerdo ocurre en un contexto en el que las empresas mexicanas, especialmente aquellas con operaciones internacionales, requieren soluciones que permitan gestionar riesgos tanto locales como transfronterizos.

A nivel global, Swiss Re Corporate Solutions ofrece coberturas para empresas que incluyen seguros de daños, Crédito y Fianzas, además de alternativas de transferencia de riesgos como seguros paramétricos y cautivas. La unidad forma parte de Swiss Re, grupo global especializado en reaseguro, seguros y soluciones de transferencia de riesgos.

Ivan Gonzalez, CEO de Swiss Re Corporate Solutions, señaló que las empresas multinacionales demandan cada vez más que las aseguradoras combinen conocimiento del mercado local con capacidades globales y una ejecución internacional.

“Nuestra alianza con GNP Seguros marca el inicio de una nueva etapa en la forma en que atendemos a nuestros clientes en México”, afirmó el directivo, quien destacó que ambas compañías buscarán ampliar las soluciones disponibles para el mercado corporativo.

Para GNP, el acuerdo representa una oportunidad para fortalecer su participación en el segmento de Daños y ampliar su capacidad para acompañar a las empresas en la protección de sus riesgos.

Jesús Martínez Castellanos, director general de GNP Seguros, destacó que la alianza refuerza la capacidad operativa de la aseguradora y su compromiso con el crecimiento del ramo de Daños.

“Nuestra participación en esta colaboración fortalece de manera decisiva nuestro compromiso con el crecimiento del ramo de Daños y con el desarrollo del sector asegurador en México”, señaló.

GNP cuenta con más de 120 años de historia y atiende a cerca de 8 millones de clientes mediante una estructura de más de 10,000 colaboradores y 15,000 agentes de seguros.

La transferencia de la cartera y la entrada en operación de la alianza dependerán de las autorizaciones regulatorias correspondientes.