El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este lunes, 27 de abril de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,5 euros, el de la gasolina 98 es de 1,7 euros y el del diésel es de 1,72 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del -0.37% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.04%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 27 de abril de 2026 es el siguiente: Durante este lunes, 27 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en la opción perfecta para automóviles de alto rendimiento y motores que necesitan una mayor compresión. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficiencia, además de disminuir las emisiones contaminantes, lo que favorece un mejor funcionamiento del motor y una conducción más placentera. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):