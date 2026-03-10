Será muy poco probable que el precio de la gasolina Magna suba en las próximas semanas, incluso con el fuerte incremento en el precio internacional del petróleo, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, consideró Alejandro Montufar, CEO de la consultora PetroIntelligence. En las primeras horas de operación del mercado asiático, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) tuvo un incremento de 30%, debido al bombardeo de Israel a un oleoducto de Irán, y llevó al petróleo a rebasar los 100 dólares por barril. Para el resto de la jornada, el WTI moderó sus ganancias y concluyó la sesión en u$s 94.77 dólares por barril, un alza de 4.26% en relación con el cierre del viernes. Sin embargo, durante la semana anterior reportó una ganancia sostenida superior a 30%, lo que llevó el precio del crudo de u$s 70 a u$s 90. El incremento en el precio internacional del petróleo generalmente acompaña un alza generalizada en el precio de los combustibles. Sin embargo, para el CEO de PetroIntelligence, México tiene varios mecanismos que le permiten amortiguar el impacto en el precio al público de la gasolina Magna. A inicios de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se alcanzó un acuerdo para que el precio de la gasolina Magna no rebase MXN $24 por litro. Sin embargo, el incremento en el precio del petróleo, sumado a la apreciación del dólar, que durante las primeras horas de la jornada rebasó MXN $18 por unidad, ponen presión a este objetivo del Gobierno Federal. Montufar dijo a El Cronista que los niveles actuales del precio del petróleo ya absorbió la mayor parte de la incertidumbre y el impacto de la guerra, por lo que, si bien se espera que suba el petróleo esta semana, ya no será de forma acelerada. “En nuestro país esperamos impactos marginales, pero con un comportamiento diferenciado. Esperamos ver esta semana un incremento mayor en el diésel”, dijo. A través del pacto voluntario, añadió, Pemex absorbe parte del impacto del precio de la gasolina a través de descuentos en el precio a los vendedores, pero no debe haber impactos extraordinarios en las estaciones de servicio. “No debemos preocuparnos por aumentos extraordinarios en las estaciones de servicio”, afirmó. Además, el especialista adelantó que prevé que el viernes de esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) que cobra a las gasolinas, para mitigar el impacto en el mercado. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que si bien el incremento en los precios internacionales del petróleo significa un aumento en los ingresos del sector público, esto se compensa a partir de los estímulos fiscales que implementa para contener alzas aceleradas en el precio de los combustibles entre la población. El IMCO señala que por cada dólar que aumenta el precio del petróleo, los ingresos públicos suben MXN $11.6 mil millones. Sin embargo, en 2022, último año con altos precios petroleros, debido al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, los estímulos fiscales tuvieron un costo de MXN $395.4 millones, con un precio promedio de u$s 90 por barril de petróleo.