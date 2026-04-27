Este lunes, 27 de abril de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.76 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.36%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.78 pesos y un mínimo de 12.72 pesos. En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió un 0.62%, mientras que en el último año registra una variación de -6.54%, lo que indica una tendencia general a la baja. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia alcista: ocho subidas y dos caídas, con retrocesos en los días 5 y 9 y un cierre nuevamente al alza. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 2.30%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 8.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2. En comparación con los días anteriores, se ha observado un aumento constante en su valor, lo que refleja un interés creciente por parte de los inversores. Este fortalecimiento del Dólar canadiense puede ser atribuido a factores como un aumento en los precios de los commodities y una estabilidad económica en la región. En resumen, la tendencia positiva sugiere un panorama optimista para la moneda en el corto plazo. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.