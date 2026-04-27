La cotización del euro alcanzó los MXN 20.38 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 27 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.1% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.41 pesos y un mínimo de 20.39 pesos. En la última semana, la cotización del euro registró -0.06% y en el último año -7.57%, lo que sugiere una tendencia bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia alcista: 7 subidas y 3 caídas, con un retroceso temprano, una corrección de dos días a mitad de periodo y cierre con tres alzas seguidas, lo que sugiere impulso creciente y volatilidad moderada. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.86%, es menor que la volatilidad anual del 8.17%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 ha sido corroborado por un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Esto indica que los inversores están adquiriendo más euros, lo que refleja un interés creciente en la moneda europea. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tendencia puede verse afectada por diversos factores económicos y políticos en el futuro. Si la inestabilidad persiste, la tendencia positiva podría revertirse rápidamente. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.