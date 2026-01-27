Winclap, una firma de growth marketing fundada en Argentina, cerró la compra de Brkaway, una plataforma para gestionar el trabajo con creadores de contenido, en una operación que se inscribe en la ola de compañías que buscan profesionalizar la relación entre marcas y creadores en la región.

“Somos de los tres players más importantes respecto de la creación de contenido en jugadores regionales. Es decir, jugadores que apuestan por la región como un todo”, señaló el CEO y cofundador de Winclap, Mariano Sáenz.

Con esta adquisición de Brkaway y su tecnología, Winclap proyecta alcanzar ganancias de u$s 14 millones en la región en 2026. Parte de su fórmula es integrar tecnología, data e Inteligencia Artificial para implementar de manera efectiva campañas en todo Latinoamérica.

“Ya veníamos trabajando con ellos en los últimos tres años, así que decidimos adquirir la compañía y empezar a construir en adelante de forma conjunta”, dijo a El Cronista el CEO de Winclap.

La compañía ya trabajaba con grandes marcas de alcance de toda Latinoamérica y sus miles de creadores de contenido. Tan solo en México, el CEO proyecta un crecimiento promedio anual de entre el 16% y el 17% hasta 2030 en el sector.

Cómo funciona Brkaway

Brkaway es una plataforma donde los creadores se inscriben para recibir propuestas de campañas donde podrían participar, según su perfil y alcance.

Hoy tienen más de 15,000 creadores en la plataforma que ya ha gestionado 228,000 activos de contenido y ha generado u$s 5.6 millones en ingresos para los creadores.

La adquisición de Brkaway tiene sentido para una compañía que busca las ventajas de las grandes campañas de publicidad en el entorno digital y de creadores de contenido.

Alimentan su tecnología con datos del cliente y de los creadores para encontrar la mejor segmentación. Brkaway fragmenta de manera más eficaz los contenidos junto con los creadores para llegar a los objetivos del cliente.

“Como Winclap teníamos un negocio construido alrededor del mundo de creadores muy poderoso. Y ellos (Brkaway) eran muy potentes respecto de desarrollar la tecnología que da respuesta a eso”, dice Mariano Sáenz.

La solución que ofrece es el descubrimiento, onboarding, ejecución y seguimiento de colaboraciones con los creadores. Es decir, hace posible implementar una campaña por toda Latinoamérica y cumplir con los plazos y tiempos que el cliente requiere.

Cómo crece la economía de creadores en Latam

Según datos de Winclap, se estima que la industria de creadores en Latinoamérica crecerá 28% entre 2025 y 2033. Los principales factores serán el comercio digital, el formato de video corto y el social e-commerce.

El departamento de Winclap Studio, el principal beneficiado de esta adquisición, buscará fortalecer los mercados de México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, donde la compañía ya está presente desde 2014. Entre sus clientes han estado Coppel, Nu, Hering y Didi.