Sergio Argüelles destacó que este ciclo de inversión responde a una visión de crecimiento sostenible de largo plazo.

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El futuro de la relocalización de cadenas de producción en Norteamérica ha empujado a las grandes desarrolladoras y operadoras de parques industriales a incrementar su portafolio en zonas clave y FINSA no es la excepción.

La demanda por naves industriales se dispara en medio de la relocalización de cadenas de producción.

Entre 2025 y 2026, la desarrolladora de Sergio Argüelles, que tiene 49 años de existencia, concluyó el ciclo de compras más grande de su historia, concentrado en ocho operaciones estratégicas.

A través de estos movimientos financieros, la empresa incorporó 496 mil metros cuadrados de área rentable, distribuidos en 13 edificios industriales clase A, repartidos entre Hidalgo, Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Aguascalientes.

La empresa destinó una inversión superior a u$s 644 millones, mediante la incorporación de activos estabilizados de primera calidad y localizados en algunos de los corredores industriales y logísticos con mayor dinamismo del país.

Las operaciones incluyeron esquemas de sale and lease back, que permiten a las empresas liberar capital para acelerar sus planes de crecimiento sin afectar la continuidad de sus operaciones, así como la adquisición de portafolios industriales con ocupación consolidada.

Finsa destaca compras

La empresa destacó que su compra más relevante en este ciclo correspondió a la región de Hidalgo, donde incorporó tres edificios logísticos AAA, con una superficie superior a 291 mil metros cuadrados, con el objetivo de consolidar su presencia en uno de los corredores con mayor conectividad hacia la Zona Metropolitana del Valle de México y los principales centros de distribución y consumo del país.

Además, la región de Hidalgo ya cuenta con un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en la zona de la Reserva de Zapotlán, uno de los ejes para el crecimiento dentro del Plan México.

En segundo término, Finsa destacó las adquisiciones en Monterrey, Ciudad Juárez y Aguascalientes, mercados clave para la manufactura avanzada, el comercio exterior y la logística nacional.

En conjunto, estas operaciones incorporan nueve edificios adicionales y cerca de 204 mil m² de espacio industrial.

“Este ciclo de adquisiciones responde a una visión de crecimiento sostenible y de largo plazo. Buscamos activos que se distingan por su calidad, ubicación estratégica y generación de valor. Al mismo tiempo, estamos ofreciendo soluciones innovadoras de capital que permiten a nuestros clientes continuar expandiendo sus operaciones mientras fortalecemos nuestra plataforma industrial”, señaló Sergio Argüelles, Presidente Ejecutivo de FINSA.

En este sentido, la compañía destaca que se prepara para responder a las necesidades de industrias cada vez más sofisticadas, impulsadas por la relocalización de cadenas de suministro, el crecimiento del comercio electrónico y la demanda de infraestructura moderna en ubicaciones estratégicas.

Muestra de ello es que durante el segundo trimestre de este año, Chihuahua se colocó como el estado líder en comercio exterior, al enviar al extranjero uno de cada cuatro dólares de las exportaciones de mercancías de todo el país, de acuerdo con datos del Inegi.

En esta entidad, el sector manufacturero representó más de 98% del total de las exportaciones y tuvo un crecimiento anual de 88.2%, impulsado por el equipo de cómputo para la IA, que incrementa su demanda desde Estados Unidos.

“México se ha consolidado como una pieza fundamental dentro de las cadenas globales de valor. Estas adquisiciones fortalecen nuestra capacidad para acompañar a clientes e inversionistas con activos de alta calidad en mercados estratégicos para el crecimiento industrial del país”, agregó Argüelles.