IEB Banca Privada y Autovisiones llevaron adelante una exclusiva charla que contó con las exposiciones de Beltrán Briones, desarrollador inmobiliario de Grupo Briones, y Juan Ignacio Abuchdid, fundador y presidente de Grupo IEB en el que detallaron los avances del REIT a pocos meses de su lanzamiento.

Beltrán Briones explicó que el fondo adquiere inmuebles en CABA para alquilarlos y distribuir los ingresos entre sus inversores cada tres meses. Además, las respectivas cuotapartes pueden negociarse en el mercado secundario, lo que permite obtener liquidez sin necesidad de vender una propiedad completa. “Los inversores ganan por los alquileres y, si el valor de los inmuebles que adquirimos sube, también aumenta el valor del fondo y de la cuotaparte”, resaltó.

El REIT, que tendrá una segunda emisión entre entre fin de año y principios de 2027, tiene como ventajas diferenciales la diversificación de la cartera, la reducción de los costos asociados a la compra directa de propiedades y la posibilidad de ingresar al negocio inmobiliario con montos bajos.

A solo cuatro meses de su lanzamiento, ya cuenta con más de 10.000 inversores y capitalizó u$s 45millones en su primera emisión.

Beltrán Briones y Juan Ignacio Abuchid IEB

Abuchdid afirmó que el atractivo del instrumento también responde a las oportunidades que identifica en el mercado inmobiliario porteño. Según su análisis, el precio del metro cuadrado medido en dólares quedó rezagado frente a la evolución de otros activos financieros, los salarios y los precios de la economía durante los últimos años.

El mecanismo es sencillo: el real estate tiene dos patas, por un lado el alquiler, que sería el cupón, y la apreciación, que es el valor del metro cuadrado".

Entre las operaciones realizadas, los responsables mencionaron la compra de una Residencia en Barrio Parque por u$s3.6 millones alquilada por u$s 18.000 mensuales, una oficina AAA en Parque Patricios por u$s 5 millones también en alquiler, con una renta del 10% anual en dólares, oficinas en Retiro, un edificio en Recoleta por u$s 4,5 millones y esta semana se sumaron un edificio de oficinas en Retiro en el Edificio Bellini por u$s 1,2 millones y un piso de oficina y 8 cocheras en Parque Patricios por u$s 2,4 millones.

De acuerdo a los expositores, estas propiedades se adquirieron por debajo de sus respectivos costos de reposición, una estrategia que busca aprovechar las oportunidades de compra que ofrece el mercado actual.

Para finalizar, los ejecutivos anticiparon que continuarán anunciando adquisiciones durante los próximos días, mientras preparan una nueva salida al mercado. El objetivo, señalaron, es ampliar progresivamente el patrimonio del fondo y consolidarlo como una alternativa de inversión inmobiliaria dentro del mercado de capitales argentino.