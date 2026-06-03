Ni el Louvre ni la Torre Eiffel: este destino es el más visitado de Francia. Foto: Freepik

Transcurrido más de un año desde su notable reapertura, luego de un colosal esfuerzo de restauración a causa del incendio que conmocionó a París y al mundo en 2019, la catedral de Notre Dame se ha consagrado como el monumento más visitado de la capital francesa, recibiendo un total de 11 millones de visitantes, superando así al Louvre y a la Torre Eiffel.

De acuerdo con la información proporcionada por EFE, desde que el arzobispo Laurent Ulrich proclamara “¡Notre Dame, abre tus puertas!” durante la noche del 7 de diciembre de 2024, en una solemne ceremonia que contó con la presencia de mandatarios de diversas naciones, la curiosidad por el renacimiento del templo, ubicado junto al Sena, ha motivado a más de 30.000 personas a cruzar su umbral diariamente, provenientes de todos los continentes, ya sea por motivos religiosos o meramente turísticos.

Este acontecimiento representa un notable incremento respecto a los aproximadamente 9 millones de visitantes anuales que se estimaban para la catedral justo antes del incendio del 15 de abril de 2019, un siniestro que devastó gran parte de su estructura y por el cual aún se continúan realizando trabajos, como lo evidencian los andamios y grúas que aún flanquean su edificación en este aniversario.

Ni el Louvre, ni la Torre Eiffel: este monumento es el más visitado de Francia (foto: Reuters).

Así está el estado actual de Notre Dame tras el incendio de 2019

Una de las características más destacadas de la restauración, que implicó una limpieza profunda de las piedras para erradicar las sustancias cancerígenas de la carbonilla acumulada, es el aspecto diáfano de sus muros, realzado por un nuevo sistema de iluminación.

“Es un ícono de París (..) Está hermosa. Es sencilla, me ha recordado a la catedral de León por su exterior”, declaró hace meses a EFE María del Mar, una turista originaria de La Rioja (norte de España), quien se mostró especialmente sorprendida por no haber encontrado en el interior ninguna huella del fuego.

“Por dentro es impresionante, parece como si no hubiera ocurrido nada. Al contrario, está espectacular”, expresaba en el mismo sentido Ana, otra visitante proveniente de Murcia (sureste de España) que viajaba con un grupo de amigos.

Ni el Louvre, ni la Torre Eiffel: este monumento es el más visitado de Francia (foto: EFE).

¿Qué opciones hay para visitar Notre Dame?

Para experimentarlo en primera persona, Notre Dame ofrece dos modalidades de acceso: la reserva previa de un horario específico en su sitio web o hacer la cola en la explanada de la catedral. Esta última opción, que en los meses siguientes a la apertura se desarrollaba con cierta lentitud, ahora avanza de manera notablemente ágil, lo que favorece las visitas.

Esto es especialmente relevante considerando que la entrada es gratuita, una característica que ya no se observa en muchas de las grandes catedrales de países como España. Esto sucede a pesar de las presiones para establecer el pago de una entrada promovidas por figuras como la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

¿Qué impulsa el aumento de visitas?

La gratuidad contribuye, en parte, al notable éxito entre los visitantes, con cifras que colocan a Notre Dame por encima de otros importantes atractivos monumentales de la ciudad de la luz, tales como la torre Eiffel (7 millones), el Palacio de Versalles (8,4 millones) o el museo del Louvre (casi 9).

La Iglesia católica francesa, que opta por conservarlo como un sitio de acogida universal y accesible al mundo, ha mostrado resistencia a imponer un ingreso, incluso ante los elevados costos del proyecto de restauración, que el Estado estimó en 700 millones de euros.

De hecho, la sitúa a la par con la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que recibe once millones. Sin embargo, aún se encuentra distante del monumento más visitado del mundo, que es la Ciudad Prohibida de Pekín, con 17 millones de turistas anuales.