Farmacias YZA, Moderna y Farmacon, de FEMSA Salud, amplían sus servicios financieros y de pago en 13 estados.

FEMSA Salud México dio a conocer la integración de la infraestructura de la startup de pagos tapipay y el canal de conexión de MTCenter en sus más de 1,200 sucursales para ampliar su catálogo de pago de servicios en el país.

A través de esta alianza, las cadenas de farmacias YZA, Moderna y Farmacon —con presencia en 13 estados de la República Mexicana— permitirán a sus usuarios realizar transacciones de servicios financieros, telecomunicaciones, educación, créditos y pagos recurrentes en sus mostradores.

El modelo opera mediante la articulación de tres compañías: la plataforma tapipay provee la infraestructura tecnológica y el catálogo de proveedores; la firma mexicana MTCenter actúa como el agregador que conecta los puntos de venta de las farmacias con dicha red; y FEMSA Salud aporta su red de distribución física.

La estrategia busca capitalizar la red de proximidad de las farmacias en un mercado donde el efectivo continúa siendo el medio de pago predominante para la liquidación de servicios recurrentes. Asimismo, permite a las cadenas minoristas incrementar el tráfico de clientes y ampliar su propuesta de valor.

De acuerdo con directivos de ambas empresas, la integración responde a la tendencia de convertir puntos de venta minoristas de alta frecuencia en centros de corresponsalía y pago de servicios de proximidad para atender a sectores de la población bancarizados y no bancarizados.