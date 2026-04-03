El Ministerio de Salud Pública (MSP) estudia la posibilidad de introducir cambios en el acceso al paracetamol en farmacias, en respuesta al aumento de casos graves de intoxicación y su creciente utilización en intentos de suicidio, en especial entre los adolescentes. Si bien aún no se adoptaron resoluciones, las autoridades sanitarias analizan varios cambios regulatorios para endurecer las condiciones de venta de uno de los fármacos de mayor circulación en el país. La preocupación de las autoridades de la salud surgió luego de la difusión de los últimos datos del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), que alertaron sobre un uso problemático de medicamentos de venta habilitada. Durante 2025 el CIAT registró 14.575 consultas, unas 52 diarias, de las cuales cerca del 67% estuvieron vinculadas a intoxicaciones con fármacos como clonazepam, paracetamol e ibuprofeno, en su mayoría en contextos de intentos de autolesión. El alerta no se produjo sólo por la cantidad de casos, sino por las edades: el 26% de las intoxicaciones se registró entre adolescentes de entre 12 y 17 años, mientras que la edad promedio en los casos asociados a paracetamol fue de apenas 25 años. Actualmente, el paracetamol puede adquirirse sin receta médica y en múltiples presentaciones, lo que permite acceder a grandes cantidades mediante la compra de varios blísteres sin mayores controles. El MSP analiza alternativas regulatorias que incluyen mayores controles en los puntos de venta y no descarta exigir la receta médica para su adquisición. Esta medida implicaría un cambio relevante para farmacias, laboratorios y cadenas de distribución, dado el peso del paracetamol dentro del segmento de medicamentos de venta libre. Además, podría tener impacto en los costos operativos y en la dinámica comercial, sin contar que puede provocar un aumento en las consultas médicas.