Las acciones de Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subieron 4.7% a 39.44 pesos por unidad (Ciudad de México 9:10 horas) la jornada del miércoles tras dar a conocer un impulso en los ingresos ante un mayor dinamismo en el mercado y tras anunciar una serie de iniciativas tecnológicas. El martes, la matriz de la principal plaza bursátil del país dio a conocer un incremento de 7% en los ingresos ante la llegada de Fibra Park Life y tras la oferta subsecuente de Fibra MTY. Este efecto logró compensar el desliste de Grupo México Transportes y Grupo Elektra. “La volatilidad en los mercados financieros globales durante el 1T26 impulsó los volúmenes operados de BOLSA. A estos precios, la emisora cotiza a un múltiplo P/U de 11.7 veces”, escribieron analistas de GBM en una nota. En conferencia con analistas, se dio a conocer que el grupo está apostando por una renovación profunda de su infraestructura con el desarrollo de una nueva plataforma de derivados basada en tecnología en la nube, cuya entrada en operación está prevista para 2027. “La plataforma de derivados es un proyecto transformacional para el grupo, integra operaciones, compensación, gestión de garantías y nuevos servicios de datos, todo soportado en la nube”, señaló el director general de la BMV, Jorge Alegría, durante la conferencia con analistas. En paralelo, la administración también está impulsando la creación de un nuevo segmento de reportos, instrumentos clave para el financiamiento de corto plazo, que será integrado a la Cámara de Compensación de Valores (CCV) como un servicio end-to-end. Ambos desarrollos se enmarcan en una estrategia de inversión intensiva en tecnología, que ya comienza a reflejarse en el crecimiento de los gastos operativos del grupo, impulsados por proyectos de modernización y migración a la nube. “Estos proyectos forman parte de una transformación integral que moderniza nuestra infraestructura y refuerza nuestro papel como columna vertebral del sistema financiero”, añadió la dirección. Al cierre de marzo, Grupo BMV reportó un aumento de gastos operativos de 9.6%, cifra que evidencia un incremento a mayor ritmo que los ingresos, debido a un mayor gasto de personal y tecnología, así como a la depreciación asociada a la ejecución del plan estratégico, consideraron analistas de Valmex. De cara al resto del año, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores anticipa un crecimiento moderado, en un rango de un solo dígito medio en ingresos, en línea con un entorno que podría perder parte del impulso observado al inicio de 2026. La compañía reconoce que su desempeño seguirá altamente ligado a la volatilidad en los mercados, mientras que el incremento en gastos por inversiones tecnológicas presionaría los márgenes. Bajo este contexto, el grupo prevé una ligera presión en la rentabilidad, al tiempo que apuesta a que sus proyectos estratégicos impulsen el crecimiento en el mediano y largo plazo. Ayer, la BMV también dio a conocer que el director general adjunto de Administración, Finanzas y Sostenibilidad, Ramón Güémez Sarre, dejará su cargo a finales de mayo, tras decidir ejercer su plan de retiro luego de una trayectoria de casi 18 años en la institución. “Quiero agradecerle por sus múltiples contribuciones durante su trayectoria. En lo personal, comencé a colaborar con Ramón desde el roadshow de la oferta pública inicial en 2008, por lo que le deseo lo mejor y me da mucho gusto seguirlo considerando un buen amigo”, dijo Alegría.