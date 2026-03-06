Carlos Slim, posiblemente el empresario más influyentes de México, propuso modificar el modelo educativo del país con una idea que generó debate: que los estudiantes trabajen más temprano y reduzcan el tiempo que pasan en la universidad. El magnate considera que el sistema actual tiene estructuras antiguas que retrasan la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y limitan el desarrollo económico. Slim señaló que muchas universidades mexicanas mantienen procesos que alargan innecesariamente la obtención del título profesional. Uno de los principales ejemplos es la exigencia de tesis o examen profesional después de terminar todas las materias. Según el empresario, si un estudiante ya completó su plan de estudios, debería recibir su título sin tener que pasar por trámites adicionales. De esa forma, podría incorporarse al trabajo de manera inmediata. El objetivo sería acelerar la formación profesional y aumentar el número de jóvenes que participan en la economía. Durante una conferencia del evento México Siglo XXI, el empresario afirmó que el sistema educativo del país tiene “orígenes muy antiguos” y presenta múltiples deficiencias que deberían corregirse con cambios profundos. En su opinión, otros países permiten que los estudiantes terminen su carrera y obtengan el título inmediatamente, mientras que en México el proceso puede extenderse durante años debido a requisitos adicionales. El empresario Carlos Slim sostiene que simplificar el sistema permitiría: La propuesta del empresario también menciona a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones más grandes de América Latina. Slim explicó que, aunque la universidad tiene cientos de miles de estudiantes, el sistema educativo debería adaptarse para atender a millones mediante nuevas herramientas como la educación en línea. Según su visión, las plataformas digitales podrían ampliar el acceso a la educación superior y permitir que más jóvenes estudien y trabajen al mismo tiempo. Para algunos especialistas, reducir los requisitos de titulación podría agilizar la formación profesional. Otros consideran que eliminar procesos como la tesis podría afectar la calidad académica. Aun así, las declaraciones de Slim volvieron a abrir el debate sobre el futuro de la educación en México y la relación entre universidad, tecnología y mercado laboral.