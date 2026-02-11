La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) oficializó el tercer cierre masivo de instituciones bancarias en México para 2026. Esta suspensión de servicios tendrá una duración de tres días consecutivos durante el mes de marzo, generando dudas entre los usuarios sobre el funcionamiento de los cajeros automáticos y la disponibilidad de servicios financieros. El organismo regulador aclaró que esta medida no obedece a ninguna crisis financiera ni situación de emergencia en el sector bancario. El cierre prolongado responde a la coincidencia del descanso habitual de fin de semana con un día feriado oficial establecido en el calendario del sistema financiero mexicano. El cierre abarcará desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de marzo de 2026. Durante este periodo, las puertas de las sucursales bancarias permanecerán cerradas debido a que el fin de semana regular (sábado y domingo) se empalma con la conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez, fecha reconocida como día de descanso obligatorio para el sector financiero. Durante estos tres días, las instituciones bajo vigilancia de la CNBV suspenderán completamente sus operaciones y la atención al público en sucursales. Sin embargo, el organismo garantizó que esta restricción no comprometerá el acceso de los usuarios a servicios básicos de disposición de efectivo. La buena noticia para los clientes bancarios es que los cajeros automáticos continuarán funcionando sin interrupción. La CNBV especificó que las personas podrán realizar retiros de efectivo de manera habitual a través de estos equipos durante todo el periodo de cierre, manteniendo así el acceso a sus recursos financieros. El regulador financiero emitió una recomendación para que los usuarios planifiquen sus transacciones con anticipación. De esta manera, podrán evitar cualquier inconveniente relacionado con la suspensión temporal del servicio presencial y realizar sus operaciones bancarias necesarias antes del cierre prolongado. Un caso particular es Banco Azteca, la única institución que mantiene operaciones los 365 días del año y no participa en estos cierres masivos. Esta entidad continuará ofreciendo servicio presencial durante el periodo mencionado, brindando una alternativa para quienes requieran atención bancaria directa. No obstante, la CNBV advirtió que las transacciones realizadas entre Banco Azteca y otras instituciones financieras durante el cierre podrían no reflejarse inmediatamente. Estos movimientos se procesarán y aparecerán en las cuentas correspondientes hasta el siguiente día hábil posterior al fin del periodo de suspensión.