Banco Azteca ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar hasta 4,000 dólares mensuales en sus sucursales, un límite superior al disponible para el público general. Esta facilidad busca atender las necesidades de quienes utilizan la divisa estadounidense para diferentes propósitos financieros. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la operación con dólares facilita el comercio exterior, diversifica inversiones y sirve como refugio para proteger el capital contra la inflación. Mientras las empresas emplean esta moneda para liquidar operaciones transfronterizas, las personas la utilizan para asegurar ahorros, realizar pagos durante viajes al extranjero o gestionar remesas en una divisa confiable. Tanto Condusef como el Banco de México recomiendan conocer el tipo de cambio que ofrecen las entidades bancarias y casas de cambio antes de realizar cualquier operación. La institución aclara que el tipo de cambio mostrado en su sitio web es informativo y está sujeto a variación en sucursal. Banxico explica que: Para la venta de dólares americanos, el público general puede cambiar hasta 300 dólares diarios y hasta 1,500 dólares al mes. Los clientes de Banco Azteca, en cambio, pueden cambiar hasta 4,000 dólares mensuales y acceden a un tipo de cambio preferencial. En cuanto a la compra de dólares, el público general puede cambiar hasta 4,999 dólares por operación y hasta 30,000 dólares mensuales, mientras que los clientes pueden cambiar hasta 30,000 dólares por operación con tipo de cambio preferencial. Para realizar cualquiera de estas operaciones, es necesario: Estos requisitos aplican tanto para clientes como para no clientes de la institución bancaria. Para acceder a estos servicios de divisas y disfrutar de todos los beneficios mencionados, los clientes de Banco Azteca deben contar con una cuenta activa nivel N4, requisito indispensable para realizar operaciones de cambio de moneda a través de la plataforma digital. Uno de los servicio que brindan los cajeros automáticos es el expendio de dólares. Se puede retirar divisas bajo algunas especificaciones: