La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha oficializado un incremento del 13% al salario mínimo general para el 2026. Esta medida busca dar continuidad a la política de recuperación del poder adquisitivo iniciada en el sexenio anterior, proyectando un impacto directo en la economía de millones de familias mexicanas.

Con este ajuste, el salario mínimo general pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, los trabajadores bajo este régimen percibirán aproximadamente 9,582.47 pesos, consolidando un avance significativo frente a la inflación acumulada en los últimos periodos fiscales.

Cuáles son las diferenciales en la Zona Libre de la Frontera Norte

La disparidad regional se mantiene con el objetivo de fomentar la competitividad en los estados colindantes con Estados Unidos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será del 5%, elevando la percepción diaria a 440.87 pesos, lo que se traduce en un ingreso mensual de 13,409.80 pesos.

Claudia Sheinbaum confirmó aumento del 13% al salario mínimo en todo el país.

Esta brecha salarial responde a la necesidad de homologar condiciones de vida en regiones con mayores costos operativos y de consumo. El Gobierno Federal sostiene que estos incrementos no solo benefician al consumo interno, sino que incentivan la formalidad laboral en sectores históricamente precarizados.

Cuál es el impacto económico y proyecciones de inflación

El anuncio ha generado reacciones encontradas en el sector empresarial. Mientras el Ejecutivo defiende que el alza fortalece el mercado doméstico, algunos analistas financieros advierten sobre posibles presiones inflacionarias que podrían complicar la meta del 3% establecida por el Banco de México para el tercer trimestre de 2026.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) enfrentan el mayor desafío logístico para absorber estos costos operativos. Sin embargo, la administración de Sheinbaum confía en que el aumento de la demanda agregada compensará el gasto adicional en las nóminas, dinamizando el flujo de capital en todo el país.

Este incremento representa un aumento del 154% en el poder adquisitivo real desde 2018 hasta 2026. La meta de la actual gestión es alcanzar el equivalente a dos canastas básicas para el final del ciclo, asegurando que un sueldo mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades fundamentales de una familia promedio.

A partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas y empleadores deberán ajustar sus pagos para cumplir con la nueva normativa legal. Se recomienda a los departamentos de Recursos Humanos revisar los contratos vigentes para evitar sanciones administrativas por parte de la Secretaría del Trabajo.