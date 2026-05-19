Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Bernardino de Siena que se recuerda cada 20 de mayo.

Santoral del día | San Bernardino de Siena (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Bernardino de Siena?

San Bernardino de Siena fue presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que evangelizó con la palabra y el ejemplo.

Recorrió pueblos y ciudades de Italia, anunciando el Evangelio a sus gentes y difundiendo la devoción al santísimo Nombre de Jesús.

Perseveró infatigablemente en el oficio de la predicación, con gran fruto para las almas, hasta el día de su muerte en L’Aquila, del Abruzo, en Italia.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

devotismo por Dios

Santoral del día | San Bernardino de Siena (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 20 de mayo de 2026

El 20 de mayo de 2026, numerosas comunidades católicas conmemorarán la festividad de varios santos y beatos destacados en la historia de la iglesia. Entre ellos se encuentran San Anastasio de Brescia, quien vivió en el siglo VII y el Beato Arcángel Tadini, reconocido por su labor en el siglo XX. La celebración también incluye a Santa Áurea, mártir de la fe cristiana y San Austregisilo, un referente en la evangelización del siglo VII.

La lista de santos que se honran en esta fecha también incluye a San Baudilio de Nimes, cuyo legado ha perdurado a lo largo de los años. Asimismo, se recordará al Beato Guido de Gherardesca, figura del siglo XII y a San Hilario de Toulouse, mártir del siglo IV, conocido por su ferviente defensa de la fe. La Beata Columba de Perugia y Santa Lidia de Tiatira, del siglo XVI e I respectivamente, también serán homenajeadas, resaltando su importancia en la historia cristiana.

Otros santos como San Lucífero de Cagliari y San Teodoro de Pavía, que vivieron en los siglos IV y VIII, completan el grupo de celebrados en este día. Además, se recordará a San Protasio Chong Kuk-bo, un mártir del siglo XIX. Estas festividades invitan a la reflexión sobre las vidas y legados de estos santos que continúan inspirando a millones de fieles en todo el mundo.

La oración para San Bernardino de Siena:

Glorioso San Bernardino de Siena, insigne apóstol del Santísimo Nombre de Jesús, inflama mi corazón en el amor a Dios y al prójimo. Haz que honre siempre el santo Nombre de Jesús, que en Él halle fuerza en las pruebas, consuelo en las tristezas y auxilio en las tentaciones. Alcánzame humildad, pureza y caridad y las gracias que más necesito según la voluntad de Dios. Intercede por mí ante el Señor para que, viviendo según el Evangelio, alcance la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.