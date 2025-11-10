En esta noticia El ambicioso plan de Esentia Energy

Esentia Energy, importadora, comercializadora y transportadora de gas natural, espera recaudar hasta u$d 876 millones a través de la Oferta Pública Inicial Global en la Bolsa Mexicana de Valores en los próximos días, de acuerdo con un prospecto de colocación.

El documento detalla que la oferta, tanto primaria como secundaria, espera emitir en conjunto 224 millones de acciones en un rango de precio entre los MXN $50 y $72 por unidad, esto es u$d 2.7 y 3.9 por unidad; cifra que en el máximo nivel representa cerca de MXN $16,128 millones (u$d 876 millones).

Documentos entregados a la BMV detallan que la empresa espera fijar el precio de la OPI el próximo 19 de noviembre y, con ello, se dará paso al debut en el centro bursátil liderado por Jorge Alegría.

Los recursos recaudados por el desarrollador, propietario y operador líder de infraestructura de transporte de gas natural serán utilizados para financiar el plan de expansión de la compañía, repago de algunos pasivos y para fines corporativos en general.

Desde la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que busca eliminar las ventajas otorgadas a las empresas privadas de energía que operan en asociación con entidades públicas en el país.

La oferta cuenta con la colaboración de BBVA, Scotiabank, Bank of America y BTG Pactual como intermediarios colocadores locales y Wells Fargo a nivel internacional.

Pese a ello, Esentia Energy se mantiene cerca de los planes del gobierno de México y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante el plan ambicioso de expandir el acceso de energía limpia en el país.

“Esentia es un socio crítico para el éxito de este plan de desarrollo energético a largo plazo y un jugador clave para garantizar la seguridad energética mediante un suministro confiable a las plantas de CFE”, refiere la inminente emisora en un documento.

El plan de la empresa estatal energética considera una inversión de 23,000 millones de dólares, de los cuales cerca del 50% están asignados a la generación eléctrica, representa cerca de 13,000 megawatts de nueva capacidad hacia 2030.

Bajo este proyecto, en el corto plazo, Essentia Energy espera abastecer dos de ocho plantas de CFE actualmente en construcción en Manzanillo y San Luis Potosí; en tanto que para el mediano plazo espera abastecer tres de las seis plantas Centrales de Ciclo Combinado de Turbinas de Gas (CCTG) ubicadas en Salamanca II, Tula y Guadalajara.

De manera total, la empresa espera atender cerca del 34% de las plantas de CFE, detalla el documento.

El proyecto de Essentia se divide en tres, para el corto plazo espera mantener el curso de las negociaciones con CFE respecto a temas regulatorios y comerciales. Para el mediano plazo, implementará la primera y segunda fase de expansión así como adquirir nuevos clientes en el segmento de data center.

En tanto que para el largo plazo, espera impulsar la expansión energética privada alineada

con los objetivos del gobierno; posicionarse como proveedor clave de fertilizantes en México y Estados Unidos; desarrollar soluciones energéticas especializadas para centros de datos, así como proveer soluciones eficientes y sostenibles para el sector minero.

“A largo plazo, Esentia busca ser el mayor transportador de gas de Estados Unidos hacia México”, explica la empresa en una presentación para inversionistas.

BMV rompe racha de sequía

El mercado bursátil en México parece despertar de un aletargado proceso que implicó la sequía de nuevas OPI y que enumeró más de 30 deslistes en los últimos 10 años, de acuerdo con datos recabados por El Cronista.

Esentia Energy se coloca como la tercera Oferta Pública de Adquisición de este año, luego del debut de Fibra Next, una división de Fibra Uno, y el regreso de Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores y su ingreso a Wall Street.

El CEO de la BMV, Jorge Alegría, dijo en reunión con analistas que esperaba cinco OPIs este año, de las cuales una sería bajo la nueva figura de Emisora Simplificada; sin embargo, aún no se confirman las dos últimas.