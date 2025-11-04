El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México anunció a través de sus canales oficiales de comunicación que entre el 13 y 17 de noviembre se desarrollará el programa Buen Fin 2025, en el que consumidores y comercios de todo el país podrán llevar a cabo compras y ventas de bienes y servicios.

En este contexto, el evento más esperado tendrá como suceso estrella el Sorteo del Buen Fin, que repartirá entre miles de ciudadanos hasta 500 millones de pesos en premios.

¿Quiénes pueden participar del Sorteo del Buen Fin?

De acuerdo a la información que divulgó el SAT a través de sus distintas plataformas, los consumidores que quieran participar del Sorteo del Buen Fin deberán hacer al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos durante el evento.

Es importante destacar que las compras que se realicen durante esos cinco días deberán ser con tarjetas de débito y crédito de bancos participantes, así como realizarse en comercios o establecimientos previamente inscritos en https://www.elbuenfin.org.

El Sorteo El Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México y será transmitido en vivo a través del canal oficial que posee la entidad recaudadora en su canal de YouTube (@sat).

¿Cómo se repartirán los premios?

En función de la organización que ha establecido la entidad para el Sorteo del Buen Fin 2025, se repartirán hasta 500 millones de pesos entre consumidores y comercios participantes.

Particularmente para el primer grupo, se entregarán hasta 400 millones de pesos, con un premio mayor de 250 mil pesos y 321,260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. Los tarjetahabientes que resulten ganadores recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

En el caso de los comercios que participen en el sorteo, el monto asignado es de 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260 mil pesos, así como 4,987 premios de 20 mil pesos. Los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los establecimientos?

Para participar, los comercios deberán reunir una serie de condiciones necesarias: