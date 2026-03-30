El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) ha resultado un “gran negocio” para todos, a partir de su entrada en vigor en 2020, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía. Un ejemplo de la fortaleza económica que brindó el acuerdo económico a la región, dijo, fue la era de la pandemia del Covid-19. “Y no obstante ello, pudimos garantizar los dos países y también Canadá, un crecimiento económico en promedio. Entonces, los datos te dicen que fue una decisión inteligente y fue una buena decisión para los dos países”, comentó el funcionario mexicano al concluir el Lanzamiento del Portal del Sistema de Vinculación IMPI – COFEPRIS. En este mismo camino, Ebrard mencionó que el acuerdo se puede fortalecer, pero es necesario evitar afectaciones a los fundamentos del convenio internacional, lo que incluye cosas como la imposición de aranceles entre socios.. “Por lo tanto, México propone que no haya aranceles entre México y Estados Unidos. Ese es nuestro punto de vista. Verbigracia, ¿por qué tener un arancel a la industria siderúrgica mexicana del 50%? ¿Cuál es el objetivo? Si Estados Unidos está importando hoy acero de Asia, a mayor abundamiento, ellos tienen superávit respecto a nosotros. Entonces, no hemos quitado el dedo del renglón para el caso del acero”, dijo. La industria acerera mexicana ha sido una de las más afectadas a partir de la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este material proveniente de México tiene una tasa de hasta 50%, lo que derribó las exportaciones del material 21% de forma general y 33% particularmente hacia Estados Unidos, que representa aproximadamente 65% de las exportaciones nacionales. Si bien entre las propuestas centrales de la primera reunión formal entre Estados Unidos y México destacó la eliminación de aranceles, para Ebrard, el planteamiento central es que se renueve el tratado y se sustituyan las importaciones. “Vamos a ver qué logramos en el corto plazo, pero independientemente de lo que logramos sobre el acero o sobre la industria automotriz, nuestro planteamiento es que se renueve el tratado, que no haya aranceles entre nosotros y que sí haya una coordinación para reemplazar importaciones cuando somos muy dependientes”, comentó. Sobre la sustitución de importaciones, detalló que, por ejemplo, 90% del silicio que se requiere para hacer un microchip proviene de uno o dos países de Asia. “Entonces, tenemos que reducir esa dependencia. En eso se avanzó en esta primera ruta”, reiteró.