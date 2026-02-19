En medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Banco Base mantiene una visión optimista sobre el futuro del nearshoring en México y, bajo ese escenario, reafirmó una inversión de MXN $552 millones este año. El monto, que forma parte de un plan de MXN $2,000 millones a cinco años, estará destinado a transformación digital y fortalecimiento de infraestructura con el objetivo de ampliar su participación en divisas, pagos internacionales y financiamiento a exportadores. Julio Escandón, director general del banco, reconoció que en 2025 el dinamismo económico fue menor al observado en años previos debido a la incertidumbre arancelaria y el entorno internacional. Sin embargo, dijo que el interés extranjero por México no se ha frenado. “El interés sigue ahí. Muchas empresas están pagando por ver; están poniendo un pie en México en espera de que se definan reglas más claras”, mencionó el directivo en el Banco Base Day. El directivo consideró que la revisión del T-MEC atraviesa un periodo de transición, pero anticipó una resolución favorable para los tres países. “Eventualmente habrá una resolución positiva porque es evidente que estamos integrados y que nos necesitamos”, dijo. Desde la óptica del banco, factores estructurales como la ubicación geográfica de México, su integración productiva con Estados Unidos y su estabilidad macroeconómica mantienen vigente al nearshoring. Además, dijo que el país conserva una tasa efectiva de arancel cercana a 5%, una de las más bajas a nivel global. Al cierre de 2025, Banco Base operó alrededor de u$s80,000 millones en transacciones de comercio exterior, consolidando su posición como intermediario en pagos internacionales y mercado cambiario. Su cartera de crédito se ubicó en 10,100 millones de pesos. Para este año, el banco mantiene una meta de 12,000 millones. Asimismo, proyecta que su negocio cambiario crezca entre 16% y 18%, impulsado por mayor penetración en clientes actuales y nuevas empresas vinculadas al comercio internacional. Banco Base prevé aumentar su base de empresas activas en operaciones de divisas y pagos internacionales a 16,000 en 2026, con la meta de alcanzar 24,000 hacia 2028. Como parte de su estrategia de acompañamiento a empresas globales, Banco Base mantiene presencia operativa en Asia, particularmente en China, aunque el proceso regulatorio formal para establecer oficina continúa en trámite.