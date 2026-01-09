En esta noticia Mercado de deuda con menor ritmo

Aunque el mercado de deuda de largo plazo avanzó a un ritmo más moderado en 2025, Santander reafirmó su liderazgo en emisiones de terceros en México, con una participación de mercado de 25.1%, equivalente a 83,991 millones de pesos, cifra que representó un crecimiento interanual de 13%.

En un comunicado, la institución financiera detalló que participó en 56 emisiones a lo largo del año, de las cuales 14 —cerca de 25%— estuvieron etiquetadas como ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

“Desde 2022 y hasta 2025 hemos mantenido el liderazgo en emisiones de clientes, lo que acredita nuestro conocimiento del mercado, la capacidad para ejecutar operaciones incluso en contextos de incertidumbre y la experiencia de un equipo que combina capacidades locales y globales”, mencionó Santiago Cortina, director general adjunto de Santander Corporate & Investment Banking México.

Durante 2025, los sectores con mayor participación en las emisiones por la institución fueron telecomunicaciones, infraestructura, automotriz, financiero y sector público, según detalló Santander México. Entre los emisores que acudieron al mercado destacan América Móvil, Bancomext, Banobras, BID Invest, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), el brazo inmobiliario de Grupo Coppel, Sakly y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otros.

De acuerdo con cifras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a noviembre de 2025 se realizaron 90 emisiones de largo plazo por un monto total de 273,491 millones de pesos, con un mayor peso de los sectores automotriz y financiero. El periodo de mayor dinamismo fue el cuarto trimestre, cuando se concentró 32.3% del monto total colocado.

En cuanto a las emisiones con etiqueta ASG mostraron una menor tracción. Al décimo primer mes de 2025, estas colocaciones sumaron 77,994 millones de pesos, lo que representó una caída de 4.5% anual.

Del total emitido con criterios sostenibles, 63% correspondió a bonos sustentables, mientras que los bonos vinculados representaron 16.28%, los sociales 13.4% y los verdes 7.05%. En el segmento de bonos sustentables destacaron América Móvil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Médica Sur y Banobras, con colocaciones conjuntas por 49,299 millones de pesos.