El Gobierno de la Ciudad de México inició oficialmente el periodo de inscripción para el programa social Mi Beca para Empezar, uno de los principales apoyos dirigidos a estudiantes de educación básica en la capital del país.

La convocatoria, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, fue confirmada por el Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México a través de sus redes sociales, y estará disponible hasta el 30 de octubre de 2026 para quienes realicen su registro por primera vez.

El programa está enfocado en estudiantes inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria, secundaria y en los Centros de Atención Múltiple (CAM) ubicados dentro de la Ciudad de México.

Confirman que el registro de Mi Beca para Empezar 2026 estará disponible hasta el 30 de octubre: requisitos y paso a paso para recibir apoyo mensual.

Su objetivo es contribuir a la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, además de brindar un respaldo económico a las familias que enfrentan gastos relacionados con la educación. Además del apoyo mensual, el programa contempla un depósito anual destinado a la compra de útiles escolares y uniformes.

Cuáles son los requisitos y montos del apoyo

El apoyo está dirigido exclusivamente a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México. Para el registro el padre, madre o tutor debe iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX; en caso de ser mayor de edad y estudiar en una escuela pública de nivel básico o CAM, es posible realizar la solicitud sin necesidad de un intermediario. Los documentos requeridos son:

Identificación oficial de la persona tutora.

CURP de la persona beneficiaria.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

En cuanto a los montos, el gobierno capitalino realiza depósitos mensuales según el nivel educativo:

600 pesos mensuales para niñas y niños inscritos en preescolar público.

650 pesos mensuales para niñas, niños y adolescentes matriculados en primarias públicas.

600 pesos mensuales para personas inscritas en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria y laboral.

Los depósitos comenzarán a realizarse desde el mes en que se complete correctamente el registro y se efectuarán el primer día hábil de cada mes. Las autoridades recordaron, además, que los tutores pueden registrar a más de un hijo, siempre que cada estudiante cumpla con los criterios de elegibilidad.

Paso a paso para registrarse y fechas clave

El trámite se realiza completamente en línea a través del portal oficial: registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar al portal oficial de registro. Seleccionar la opción “Iniciar solicitud”. Acceder con la cuenta Llave CDMX (o crear una si no se cuenta con ella). Capturar la información del tutor y cargar los documentos requeridos. Registrar los datos del estudiante mediante su CURP. Verificar la información generada por el sistema. Responder la encuesta socioeconómica, que tiene fines estadísticos y no influye en la asignación del apoyo. Enviar la solicitud.

Respecto a los plazos, las autoridades establecieron dos fechas clave que las familias deben tener en cuenta:

Registro para nuevos beneficiarios: hasta el 30 de octubre de 2026.

Actualización de datos para beneficiarios anteriores: hasta el 30 de diciembre de 2026.

Quienes ya forman parte del programa deberán actualizar su información dentro del plazo establecido para continuar recibiendo los apoyos económicos durante el ciclo escolar 2026-2027.