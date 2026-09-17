El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora (al centro), entregó el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados.

En esta noticia Admiten retos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que Fitch Ratings destacó que la propuesta de Paquete Económico 2027 presenta un enfoque “creíble” para la consolidación fiscal, pues contiene supuestos macroeconómicos “realistas” acompañados de medidas para fortalecer los ingresos públicos.

En este sentido, la agencia consideró que el pronóstico de Hacienda para el crecimiento del Producto Interno Bruto de 2027 en un rango de 1.5% a 2.5%, con un punto medio de 2%, lo que es cercano a la estimación de la calificadora, establecida en 1.8%.

“Fitch señaló que el mayor realismo de los supuestos macroeconómicos reduce el riesgo de desviaciones respecto de las metas previstas”, destacó la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora en un comunicado.

Por otra parte, en lo referente a los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), Hacienda recordó que bajarán de 4.1% del PIB a 3.9% en 2027, con una reducción acumulada de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024.

La Secretaría de Hacienda justificó que esta trayectoria privilegia una consolidación gradual y compatible con el crecimiento, pues en caso de hacer un recorte mayor al gasto público, se podría desacelerar la economía, la inversión productiva y debilitar los ingresos públicos y la dinámica de la deuda en relación con el PIB.

En este sentido, Fitch destacó que el ajuste fiscal se sustenta principalmente en el fortalecimiento de los ingresos, al considerar que existe un margen limitado para una mayor compresión del gasto.

Además, Hacienda señaló que mantiene un incremento del gasto prudente, pues programó un alza de 0.7% real, preservando recursos para la inversión y las prioridades sociales.

Fitch destacó que el Paquete incorpora medidas permanentes para elevar la recaudación, lo que favorece una consolidación fiscal más duradera.

“La estrategia se concentra en mejorar el cumplimiento fiscal, combatir la evasión y la elusión y elevar la eficiencia recaudatoria, sin crear nuevos impuestos generales ni aumentar de forma generalizada las tasas corporativas”, detalla.

Hacienda destacó a su vez que los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico de 15.9% del PIB para el año entrante, se mantiene un diálogo abierto con el sector privado respecto a los límites de las deducciones fiscales, con el objetivo de evaluar sus efectos y mantener la certidumbre para la inversión.

Admiten retos

En su análisis, Fitch Ratings dijo que persisten retos fiscales de mediano plazo para el país y que será necesario mantener la reducción del déficit fiscal.

En este sentido, Hacienda subrayó que la meta de 2027 es el primer paso de una estrategia de largo plazo y no una posición fiscal definitiva.

El objetivo de largo plazo de la dependencia federal es preservar una trayectoria sostenible de la deuda mediante metas realistas, mayores ingresos permanentes y una ejecución responsable del gasto.

Otro factor que representa un reto fiscal para el país según Fitch es Pemex, por lo que Hacienda aseguró que busca fortalecer la posición financiera de la petrolera, mejorar sus operaciones y reducir gradualmente su endeudamiento, con una meta de superávit financiero de 95 mil millones de pesos en 2027.

Finalmente, Fitch recordó que en abril pasado ratificó la calificación soberana de México en “BBB-” con perspectiva estable.