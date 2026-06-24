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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presenta una opción no hipotecaria destinada a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que posean una Afore. Este financiamiento permite obtener hasta 160,000 pesos.

El crédito Mejoravit Solo para Ti del Infonavit permite acceder a financiamientos que oscilan entre 10,000 pesos y más de 160,000 pesos, dependiendo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Este producto está diseñado para la remodelación, ampliación o reparación de viviendas, sin requerir que estas se ofrezcan como garantía.

Financiamiento del Infonavit en México. Fuente: Shutterstock
Financiamiento del Infonavit en México. Fuente: Shutterstock

Conoce los detalles de esta alternativa financiera y sácale provecho a los préstamos que ofrece el organismo en México. Ten en cuenta los requisitos obligatorios para solicitar el dinero.

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Requisitos para solicitar Mejoravit Solo para Ti

El organismo confirma la vigencia de las disposiciones a nivel nacional.

En adelante, se presentan las condiciones establecidas por las autoridades.

  • Ser derechohabiente con relación laboral vigente.
  • Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados.
  • Autorizar consulta en buró de crédito.
  • No contar con un crédito activo en el organismo público.
  • Habitar la vivienda a mejorar o realizar obras en un inmueble a nombre de familiares cercanos.
  • La suma de edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en los hombres y los 75 en las mujeres.
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¿De cuánto es el crédito de Infonavit?

  • Créditos de hasta 41,273.47 pesos: tasa fija de 10% anual con plazos de 1 a 5 años.
  • Créditos mayores a 41,273.47 pesos: tasa fija de 11% anual con plazos de hasta 10 años.

Los montos dependen de la tasa y el plazo elegidos por el interesado.

Se presentan a continuación las pautas precisas para la gestión del beneficio.

  1. Acceder a Mi Cuenta Infonavit para verificar la elegibilidad y el monto disponible.
  2. Autorizar la consulta en Buró de Crédito y seleccionar el plazo.
  3. Elaborar un proyecto y un presupuesto de obra.
  4. Reunir la documentación necesaria: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario y formatos descargados de la plataforma.
  5. Iniciar el trámite en línea o en un Centro de Servicio Infonavit (CESI).
  6. Formalizar el crédito y aplicar los recursos en un plazo máximo de 9 meses.

Para obtener información adicional acerca de esta disposición, se recomienda visitar el sitio web oficial del organismo, donde podrá encontrar actualizaciones pertinentes.