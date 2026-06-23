México advirtió que los viajeros extranjeros que arriben con el pasaporte vencido, deteriorado o con una vigencia insuficiente podrían enfrentar restricciones e incluso la negativa de ingreso al territorio nacional.

Las autoridades migratorias endurecieron los controles en los principales aeropuertos de México y lanzaron una advertencia que afecta directamente a miles de viajeros extranjeros: quienes tengan el pasaporte vencido, dañado o con vigencia insuficiente podrían ser rechazados antes de ingresar en el país.

La disposición tendrá un impacto principalmente en los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, puntos que concentran una gran parte del flujo turístico y de las llegadas desde el exterior. La atención estará puesta especialmente en los viajeros que no renovaron su pasaporte a tiempo y se presenten con documentación que no cumpla con las condiciones migratorias vigentes.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, México tiene permitido rechazar el ingreso de ciudadanos extranjeros cuando el documento de viaje presentado al arribar no reúne los requisitos de validez establecidos.

Alerta migratoria | El trámite del pasaporte que puede impedir el ingreso a México

Muchos viajeros creen que pueden utilizar el pasaporte hasta el mismo día de vencimiento, pero en la práctica numerosos controles internacionales exigen una vigencia mínima para permitir el ingreso.

Esto significa que un extranjero que llegue a México con un pasaporte próximo a vencer o vencido podría enfrentar interrogatorios, revisiones adicionales o incluso la inadmisión migratoria.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que las verificaciones serán más estrictas en terminales internacionales como Cancún y Ciudad de México debido al aumento del flujo turístico previsto para 2026.

México advirtió que los viajeros extranjeros que arriben con el pasaporte vencido, deteriorado o con una vigencia insuficiente podrían enfrentar restricciones e incluso la negativa de ingreso al territorio nacional.

Pasaporte vencido o por vencer | Qué puede pasarle a un extranjero al llegar a México

Los ciudadanos extranjeros que no hayan renovado el pasaporte a tiempo pueden enfrentar distintas consecuencias migratorias:

Rechazo inmediato en migraciones.

Retención temporal en el aeropuerto.

Prohibición de ingreso al país.

Cancelación de vuelos de conexión.

Pérdida de reservas turísticas y hoteleras.

Además, las aerolíneas también pueden impedir el embarque desde el país de origen si detectan que el documento no cumple las condiciones exigidas por México o por el itinerario internacional.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México en 2026

Las autoridades recomiendan a todos los visitantes internacionales revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o reservar hospedaje.

También aconsejan verificar si el documento presenta daños físicos, páginas deterioradas o problemas de lectura electrónica, ya que cualquiera de estas situaciones puede generar inconvenientes en los controles migratorios.

En ciudades turísticas y de alto tránsito aéreo como Guadalajara, Monterrey y Cancún, los controles serán especialmente rigurosos para evitar irregularidades y agilizar el ingreso de pasajeros que sí cumplan con toda la documentación requerida.