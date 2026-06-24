Entrar legal a Estados Unidos le negarán el ingreso al país a cada extranjero con esta visa y no habrá vuelta atrás.

La visa láser, oficialmente conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo o Border Crossing Card (BCC), es una credencial que integra elementos de seguridad y tecnología avanzada.

Esta identificación es destinada a ciudadanos extranjeros que desean ingresar temporalmente a USA. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza establece que su finalidad es facilitar viajes breves por tierra hacia las zonas fronterizas.

Aunque esta tarjeta permite estancias de hasta seis meses, es importante señalar que no sustituye al pasaporte ni a la visa B1/B2, especialmente en casos donde el ingreso se efectúa por medio aéreo o marítimo.

Viajar a Estados Unidos utilizando una visa láser puede parecer un proceso simple; sin embargo, este documento no garantiza de manera automática el ingreso al territorio.

A pesar de ser una credencial oficial, su utilización está sujeta a normativas específicas, y las autoridades migratorias tienen la facultad de negar la entrada si no se cumplen los requisitos establecidos.

Trámite de la visa láser para entrar a Estados Unidos. Fuente: Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos para obtener la visa láser?

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece una serie de condiciones para obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo, entre las que se incluyen:

Cumplir con los criterios de elegibilidad de las visas B1/B2.

Acreditar que la visita será temporal y no superior a seis meses.

Demostrar lazos firmes con México que aseguren el regreso.

Contar con un pasaporte mexicano vigente.

Cubrir el pago de USD 435, que contempla la nueva tarifa Visa Integrity Fee.

Este documento es valioso para quienes residen en estados fronterizos y cruzan con frecuencia por razones personales, familiares o comerciales, aunque su uso está restringido por regulaciones migratorias específicas.

¿Por qué pueden negarte la entrada a Estados Unidos?

Poseer una visa láser vigente no asegura la entrada al territorio estadounidense. Un uso inadecuado del documento o el incumplimiento de sus requisitos pueden resultar en la negación de entrada. Las causas más frecuentes son:

No presentar documentos requeridos.

Infracciones previas a las normativas migratorias.

Declaraciones inconsistentes ante las autoridades.

Exceder los límites geográficos autorizados

La BCC únicamente autoriza desplazamientos dentro de áreas fronterizas específicas. Eludir estas zonas sin la debida titulación de pasaporte y documentos migratorios válidos puede resultar en la detención o el retorno inmediato.

Texas: hasta 40 kilómetros de la frontera.

California: hasta 40 kilómetros de la frontera.

Arizona: hasta 120 kilómetros.

Nuevo México: hasta 88 kilómetros o hasta la Interestatal 10.

La tarjeta no es válida para viajes en avión o barco. En tales circunstancias, es indispensable presentar un pasaporte con una visa B1/B2 vigente.

Si el viajero intenta abordar un vuelo únicamente con la BCC, las autoridades podrían denegarle la entrada al llegar.

En la franja fronteriza, la estancia máxima permitida suele ser de 30 días. Superar ese límite puede implicar sanciones, cancelación de la visa o restricciones para futuros trámites migratorios.

Se advierte que el cumplimiento de estas normativas es esencial para una adecuada regulación migratoria y el respeto a las leyes vigentes en cada país. Es fundamental para evitar contratiempos y garantizar un tránsito seguro.

En caso de que los oficiales presuman que el visitante tiene la intención de trabajar, estudiar o establecerse indefinidamente en el país, existe la posibilidad de que le nieguen la admisión e inicien un proceso de revisión o anulación de su documento.

Es fundamental que los visitantes tengan claridad sobre sus intenciones al ingresar al país para evitar complicaciones en su admisión.