Estados Unidos ha ratificado que, además del pasaporte físico y la visa tradicional, se ha implementado un nuevo método digital para ingresar legalmente al territorio. No obstante, como es habitual, este avance conlleva ciertas condiciones.

Conozca los requisitos necesarios para ingresar a USA y asegúrese de cumplir con las regulaciones migratorias pertinentes. Es fundamental tomar en cuenta el proceso requerido para obtener el permiso.

Un grupo de ciudadanos podrá acceder al país mediante una autorización electrónica denominada ESTA (por sus siglas en inglés, Electronic System for Travel Authorization), parte del Programa de Exención de Visa (VWP). Este sistema está diseñado para simplificar los viajes y disminuir la burocracia, eliminando la necesidad de acudir a una embajada o esperar por el sellado del pasaporte.

¿Qué es la autorización ESTA?

Esta autorización permite permanecer en Estados Unidos por hasta 90 días con fines turísticos o de negocios . Sin embargo, la admisión final está sujeta a la decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el lugar de ingreso.

La ESTA funciona como un “visado exprés” plenamente digital, que reemplaza el visado de turista o de negocios para viajeros provenientes de los países participantes . Antes de abordar el vuelo, el sistema verifica en línea que el solicitante cumpla con los requisitos de entrada.

Para su obtención, únicamente se requiere:

Un pasaporte electrónico con chip integrado.

Completar una breve solicitud en línea.

Pagar una tarifa de USD 21.

¿Quiénes están exentos de visa para ingresar?

El Programa de Exención de Visa contempla un beneficio exclusivo para determinados países, que se enumeran a continuación:

España

Francia

Italia

Alemania

Reino Unido

Japón

Corea del Sur

Australia

Nueva Zelanda

Para que los viajeros puedan beneficiarse de esta disposición, deben satisfacer las siguientes condiciones:

Poseer un pasaporte electrónico válido, emitido por un país que participe en el programa. Realizar viajes con fines turísticos, de negocios o en tránsito, con una duración menor a 90 días. Asegurarse de obtener la aprobación de la ESTA antes de abordar el vuelo o cruzar la frontera.

¿Cómo completar la solicitud del ESTA?

A continuación, se expone el procedimiento detallado para adquirir el permiso de ingreso.

Acceder al portal oficial del Departamento de Seguridad Nacional. Rellenar el formulario con la información personal requerida. Completar el breve cuestionario de seguridad. Realizar el pago de la tarifa correspondiente mediante tarjeta de crédito.

Una vez que la autorización es concedida, se relaciona de manera automática con el pasaporte y se coordina con las compañías aéreas, así como con las entidades migratorias. Por consiguiente, no resulta imperativo portar documentación adicional.