Las llamadas “Nenis” dejaron de ser un fenómeno viral para convertirse en una pieza relevante de la economía digital mexicana. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, estas emprendedoras generan ingresos por MXN$ 80.2 mil millones al año, equivalentes al 9% del valor de las ventas al menudeo de bienes y servicios realizadas a través de redes sociales en el país.

Detrás de esta actividad se encuentran alrededor de 1.2 millones de mujeres de entre 20 y 54 años que utilizan plataformas digitales para comercializar productos y servicios, aprovechando herramientas cotidianas como WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok para llegar a sus clientes.

De apodo viral a fuerza económica

Lo que comenzó como un término utilizado en redes sociales para describir a mujeres que vendían productos por internet se transformó en un ecosistema de emprendimiento que mueve miles de millones de pesos cada año.

Las Nenis están presentes en todo el país, aunque su mayor concentración se encuentra en el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz. De acuerdo con la Secretaría de Economía, dos de cada cinco emprendedoras digitales se ubican en estas entidades.

Además, se trata de una actividad con una importante base tecnológica. El 99.7% cuenta con un teléfono inteligente, herramienta indispensable para promocionar productos, gestionar pedidos y coordinar entregas.

Siete de cada diez son el principal sustento de su hogar

Más allá de las cifras de ventas, el fenómeno tiene un fuerte componente social. Siete de cada diez Nenis son jefas de hogar, por lo que sus ganancias representan la principal fuente de ingresos para sus familias.

Asimismo, en el 60% de los hogares de estas emprendedoras hay entre uno y dos menores de edad que dependen económicamente de ellas, mientras que el 29% tiene la obligación directa de generar ingresos para mantener a su familia.

En cuanto a su perfil educativo, cerca del 72% cuenta con estudios de educación media superior o superior, y siete de cada diez se ubican en niveles de ingreso medio.

WhatsApp, Facebook y SPEI: las herramientas de las Nenis

Las redes sociales son el principal escaparate de estas emprendedoras. Facebook y WhatsApp destacan como los canales más utilizados para concretar ventas y mantener contacto con los clientes, mientras que Instagram y TikTok sirven para promocionar productos y ampliar su alcance.

En materia de pagos, las Nenis también se han convertido en impulsoras de la digitalización. Según la Secretaría de Economía, el 58% realiza pagos por internet, principalmente mediante tarjeta de débito y transferencias bancarias.

Entre los mecanismos más utilizados destacan las transferencias SPEI, los depósitos en tiendas de conveniencia, las aplicaciones fintech y las terminales punto de venta que permiten cobrar con tarjeta.

Más de 50 horas de trabajo a la semana

Detrás de cada publicación en redes sociales existe una jornada laboral que suele extenderse más allá de los estándares tradicionales.

Las Nenis dedican en promedio 54 horas semanales a sus negocios, considerando actividades como la compra de mercancías, atención a clientes, administración de pedidos, promoción de productos y entregas.

Aunque sus ingresos promedio rondan los MXN$ 5,500 mensuales, esta cifra puede variar dependiendo del giro del negocio, el volumen de ventas y el alcance que logren en plataformas digitales.

El reto de vender en un país que aún prefiere el efectivo

A pesar del crecimiento de los pagos digitales, las emprendedoras enfrentan una realidad persistente: el efectivo continúa siendo el método de pago preferido por una gran parte de los consumidores mexicanos.

Esta situación ha obligado a las Nenis a combinar herramientas digitales con esquemas tradicionales de cobro para no limitar sus oportunidades de venta.

Así, entre algoritmos, publicaciones en redes sociales, transferencias bancarias y pagos en efectivo, las Nenis se mantienen en 2026 como uno de los motores silenciosos del comercio electrónico mexicano y una alternativa de ingresos para millones de mujeres en el país.