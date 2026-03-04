El Mundial de Futbol que está a menos de 100 días de distancia ya está mostrando su impacto positivo al menos para los bancos del país. De acuerdo con Santander, la producción de créditos, es decir, los créditos que libera el banco mensualmente, ya tuvo un incremento superior a 20%, comparado con enero del año anterior. En conferencia de prensa, Marcos Abal Soneira, director ejecutivo de Pymes en Santander México, aseguró que las pequeñas y medianas empresas están pidiendo más créditos para prepararse de cara al Mundial de Futbol. El directivo mencionó que Santander trabaja en distintos proyectos que permitirán incrementar el apoyo del banco a las pequeñas y medianas empresas, que aportan 71% del empleo del país, y representan 99.8% de las unidades económicas que existen. Marcos Abal Soneira señaló que los principales desafíos que enfrenta la banca para acelerar la penetración del crédito a las Pymes son los costos, y en este sentido, la digitalización permite mejorar la oferta a las pequeñas unidades económicas, con créditos que van desde MXN $10,000 hasta MXN $500,000 que se pueden otorgar sin que el empresario asista a la sucursal. “La digitalización es uno de esos caminos para generar ahorros importantísimos, nosotros ya estamos en eso, en bajar las comisiones, ya estamos en un paquete costo cero, por ejemplo y yo creo que también el acceso a financiamiento formal también va a permitir poder enfrentarse de mucho mejor manera a los ataques externos, si se puede llamar que hoy estamos viviendo”, comentó. El directivo añadió que el costo financiero de los bancos es mucho menor a costos que obtener préstamos de otras fuentes como los familiares o fuentes informales. “La digitalización nos ayuda a optimizar nuestros procesos y a bajar nuestros costos operativos y acceso a financiamiento formal para poder bajar los costos financieros”, insistió.