En esta noticia Consecuencia: máximo de importaciones en 17 meses

Las refinerías de Pemex atraviesan por una nueva tormenta, pues cuatro de las siete registran una fuerte caída en la producción de gasolinas.

De acuerdo con datos de la petrolera, en mayo de este año produjo 321.5 mil barriles diarios de gasolina, lo que representó la producción más baja desde enero del año pasado, cuando obtuvo 319.6 mil barriles diarios.

Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, Mx. Cortesía Presidencia de México

La caída es producto de una sensible baja en la producción del combustible en cuatro de las siete refinerías que tiene la empresa, donde destaca la contracción de la flamante refinería de Dos Bocas, que ha enfrentado una serie de incidentes que van desde inundaciones hasta incendios.

La planta procesadora de combustibles, ubicada en Paraíso, Tabasco, fue una de las obras más onerosas y cuestionadas del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y apenas empezó sus actividades productivas hace dos años.

De acuerdo con los datos de Pemex, la refinería alcanzó su punto más alto de producción de gasolinas en noviembre del año pasado, al obtener 89,269 barriles diarios, pero a partir de ese mes la producción ha mostrado un retroceso constante.

Para mayo de este año, la producción de gasolinas, que incluyen la verde y la roja, se ubicó en 55.88 mil barriles diarios, lo que implica una contracción de 37.4% en relación con su punto máximo en noviembre del año pasado.

Solo entre marzo y junio de este año, la planta de Paraíso, Tabasco, registra cuatro accidentes, que han dejado la pérdida de cinco trabajadores, de los cuáles cuatro eran contratistas y una trabajadora de Pemex.

Los datos de la petrolera también apuntan a una caída en la producción de diésel dentro de la planta tabasqueña.

En el caso del diesel, el pico de producción en la Refinería Olmeca se alcanzó en diciembre del año pasado, con un promedio diario de 94,536 barriles, contra 61,638 barriles diarios en mayo de este año.

La caída en la producción equivale a una baja de 34.7% desde el punto más alto de la producción de la planta de procesamiento de crudo.

Además de la baja en la producción de gasolina de la refinería de Tabasco, las plantas de Minatitlán, en Veracruz; Madero, Tamaulipas; y Salamanca, en Guanajuato muestran caídas sensibles en la producción de gasolinas.

Consecuencia: máximo de importaciones en 17 meses

La caída en la producción de gasolinas de Pemex abrió la puerta a un máximo en la importación de gasolinas en los últimos 17 meses, en un contexto donde el precio internacional del petróleo y de los combustibles se mostraba en máximos de cinco años, debido a que en ese momento, la guerra entre Estados Unidos e Irán seguía activa.

De acuerdo con Pemex, en mayo de este año se importaron 418.4 mil barriles diarios.

Este dato fue el más alto desde diciembre de 2024, cuando se importaron 438.7 mil barriles diarios.

La importación de gasolinas de mayo representó aproximadamente 54.4% de las ventas totales del mercado nacional, que se ubicaron en 768.2 mil barriles diarios.

La tendencia actual de la producción del Sistema Nacional de Refinación va en contra de la política del Gobierno Federal, que apuesta por la soberanía en la producción de petrolíferos.