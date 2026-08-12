Colocar café molido en la entrada de una casa por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Esparcir café molido en la puerta de entrada de casa es una práctica que crece en popularidad entre quienes buscan darle un nuevo significado a los rituales del hogar.

Consiste en colocar los restos de café, ya usados o recién molidos, directamente en el umbral o en un recipiente cerca del acceso principal.

Según el Feng Shui, esta simple acción podría equilibrar la energía del ambiente desde el primer punto de contacto con la vivienda.

Colocar café molido en la entrada de una casa: por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Un ritual de purificación

Para el Feng Shui, la entrada de una vivienda funciona como un punto de conexión entre el interior y el exterior, por donde circula la energía conocida como chi.

Colocar café molido en ese sector se asocia con la idea de absorber energías negativas y evitar que ingresen al hogar. Además, el aroma intenso del café suele vincularse con la sensación de limpieza y renovación, algo que muchas personas buscan al aplicar este tipo de costumbres.

Quienes practican esta técnica recomiendan usar un recipiente pequeño, preferentemente de cerámica o vidrio, y renovar el café cada cierto tiempo para mantener el efecto simbólico.

No es necesario que sea café de una marca específica: lo que importa, según esta creencia, es la intención con la que se coloca .

Atracción de abundancia según el Feng Shui

Además de la purificación, el café molido se relaciona con la atracción de prosperidad. En el Feng Shui, el color oscuro y la textura del café se asocian con la tierra, uno de los cinco elementos que, según esta disciplina, representa estabilidad y crecimiento económico.

Por eso, muchos eligen ubicar el recipiente cerca del felicísimo o simplemente junto a la puerta de entrada, buscando favorecer la llegada de oportunidades y abundancia.

Vale aclarar que se trata de una creencia tradicional, sin respaldo científico comprobado, pero que continúa siendo parte de las costumbres populares para quienes buscan darle un significado especial a los rituales del hogar. Como ocurre con otras prácticas del Feng Shui, su valor está más ligado a la simbología y la intención que a un efecto medible.