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Petróleos Mexicanos aseguró que cuenta con abasto suficiente de gasolina y diésel para surtir al mercado nacional y negó que haya un cierre injustificado de estaciones de servicio a partir de revisiones amañadas para esconder un supuesto desabasto de combustibles.

En un comunicado, la empresa aseguró que la Secretaría de Energía (Sener), el propio Pemex, la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), aclararon que las verificaciones a estaciones de servicio corren a cargo de los organismos reguladores y se llevan a cabo “en estricto apego a la normativa aplicable, conforme a sus atribuciones y obligaciones”.

Por medio de las revisiones, añadieron, las autoridades aseguran que la población acceda a combustibles lícitos, que cumplen con la calidad adecuada, en el volumen correcto y en condiciones seguras tanto para los usuarios como para el medio ambiente.

Por otra parte, la empresa del Estado aseguró que cuenta con un producto suficiente para abastecer a sus clientes y el suministro opera de manera regular.

“Lo anterior se refleja en el incremento de sus ventas de gasolinas y diésel en 9% de enero a mayo de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior”, señaló la compañía.

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Un grupo de pequeños gasolineros entrevistados por El Cronista señalan que la empresa del Estado ha estado racionando la entrega de combustible, aunque no ha llegado a una situación de desabasto.

Los gasolineros señalan que no se han podido abastecer en la terminal de Manzanillo, debido a un problema de mar de fondo, que no ha podido atracar buques para descargar combustible, pero también se han topado con que no hay combustible disponible en terminales como las de Guadalajara, en Jalisco, o Mazatlán, en Sinaloa, por lo que se han tenido que desplazar, por ejemplo, hasta la terminal de Topolobampo, en Sinaloa, que se ubica a 430 kilómetros de distancia de Mazatlán, lo que ha encarecido los costos logísticos.