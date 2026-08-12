Para algunos viajeros, entrar a Estados Unidos sin solicitar una visa convencional es una alternativa disponible si cumplen con las condiciones establecidas por las autoridades migratorias. Sin embargo, antes de organizar el viaje es fundamental comprobar que se cuenta con la autorización correspondiente.

La posibilidad de utilizar este mecanismo permite realizar el ingreso por distintos aeropuertos internacionales, siempre que el pasajero reúna los requisitos exigidos. Por eso, revisar la documentación y las condiciones de entrada antes de viajar puede evitar inconvenientes al llegar al país.

¿Qué es el Formulario ESTA y para qué sirve?

El Formulario ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica de viaje que permite ingresar legalmente a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).

No reemplaza una visa americana en todos los casos, pero sí permite viajar por turismo, negocios o tránsito sin necesidad de tramitar una visa tradicional , siempre que el solicitante reúna los requisitos establecidos por el gobierno estadounidense.

La autorización debe aprobarse antes de abordar el vuelo hacia Estados Unidos.

¿Quiénes pueden ingresar con ESTA?

Ya no más visa americana | El único requisito para ingresar legal a USA sin documentos (foto: archivo).

El beneficio está disponible únicamente para ciudadanos de los países que forman parte del Programa de Exención de Visa.

Quienes sean elegibles deberán:

Contar con un pasaporte electrónico vigente .

Completar el Formulario ESTA .

Obtener la autorización antes del viaje.

Viajar por turismo, negocios o tránsito.

Permanecer en Estados Unidos por un máximo de 90 días.

¿En qué aeropuertos puede utilizarse?

Una vez aprobada la autorización electrónica, los viajeros pueden ingresar a Estados Unidos por distintos aeropuertos internacionales, entre ellos:

Dallas .

Atlanta .

Nueva York .

Nueva Jersey.

La autorización también es válida para otros puntos de entrada habilitados por las autoridades migratorias estadounidenses.

¿Cómo se solicita el Formulario ESTA?

El trámite se realiza completamente de forma digital.

Los solicitantes deberán:

Completar el formulario oficial con sus datos personales.

Informar la información del pasaporte.

Responder las preguntas de seguridad migratoria.

Abonar la tarifa correspondiente.

Esperar la resolución de las autoridades estadounidenses.

En la mayoría de los casos, la respuesta llega en poco tiempo, aunque se recomienda realizar la solicitud con varios días de anticipación al viaje.

¿Qué diferencia existe entre ESTA y una visa americana?

Aunque ambos documentos permiten viajar a Estados Unidos, cumplen funciones diferentes.

El ESTA únicamente está disponible para ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa y solo autoriza estancias temporales de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito.

En cambio, quienes no sean elegibles para el programa o deseen permanecer por más tiempo deberán tramitar la visa americana correspondiente según el motivo de su viaje.