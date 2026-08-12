En las empresas de México se da una brecha clara entre utilizar herramientas de IA y convertirlas en una capacidad de generar valor a escala.

La inteligencia artificial (IA) ya forma parte del quehacer diario en las empresas, sin embargo, sólo el 6% reconoce un impacto económico significativo, revela un estudio de Endeavor Data Unit en colaboración con la startup de IA, Xertica.ai.

El reporte titulado Mexico AI Pulse: de adopción ad-hoc a ejecución organizacional. Cómo las organizaciones mexicanas están construyendo capacidades de inteligencia artifiicial muestra que aunque el 55% de las personas encuestadas reporta usarlas de forma constante, solo 31.1% de las organizaciones alcanza una integración amplia

A partir del análisis de 163 organizaciones mexicanas con 50 empleados o más, el estudio identifica una brecha clara entre utilizar herramientas de IA y convertirlas en una capacidad de generar valor a escala.

“La IA ya está presente en las organizaciones, pero todavía no forma parte de su arquitectura real. La ventaja no estará en quién adopte más herramientas, sino en quién sea capaz de integrarlas en sus datos, procesos, talento e incentivos para convertirlas en una capacidad institucionalˮ mencionó Vincent Speranza, managing director de Endeavor México en un comunicado.

El uso de la IA en el día a día empresarial es casi universal, ya que solo 4% no la usa. Sin embargo, la integración institucional está rezagada: solo 31.1% de las organizaciones reporta integración amplia en sus procesos de negocio.

La mitad de las organizaciones permanece en la etapa Explorando y solo 3% alcanza la etapa Liderando. Sin embargo, dice el estudio, ningún sector ha consolidado todavía una ventaja definitiva, lo que mantiene abierta una ventana de diferenciación para las empresas que actúen con mayor claridad y velocidad.

El estudio también incluye un Índice de Sofisticación de IA desarrollado por Endeavor Data Unit, el cual registra un promedio de 45.1 puntos sobre 100.

Endeavor Data Unit encontró que las empresas medianas (de 250 a 499 empleados) superan a las grandes, con 52.4 frente a 46.5 puntos de las grandes corporaciones (de 500 empleados o más). Esto estaría indicando que la agilidad organizacional permite una ejecución más rápida que la escala por sí sola.

El reto del ecosistema: ejecutar en paralelo

A pesar de que el 70.8% de las empresas incrementó su presupuesto en IA en el último año, el 58% sigue considerando el costo como un freno.

Endeavor concluye que esto ocurre porque los recursos se están destinando a comprar licencias o consultorías cosméticas en lugar de resolver los cimientos: solo 22.7% de las organizaciones considera que cuenta con datos con la calidad suficiente para escalar proyectos.

El estudio concluye que el reto actual para las empresas no es de convicción, sino de ejecución simultánea en datos, talento, integración operativa y gobernanza.

El horizonte de la aplicación de la IA

Aunque la muestra cuantitativa evalúa a empresas corporativas tradicionales, el informe de Endeavor y Xertica.ai destaca cuatro casos de estudio de scaleups que fueron construidas desde su origen o transformadas a profundidad con la inteligencia artificial como capacidad estructural.

El primero de ellos es Kavak. La plataforma de compraventa de autos usados superó los problemas de agilidad de su rápido crecimiento integrando agentes de IA en decisiones clave del negocio, como la definición de precios dinámicos en tiempo real, la asignación de inventario y la personalización de la experiencia de compra.

Otro caso explorado es el de Yalo.ai. La empresa de comercio conversacional en WhatsApp logró incrementar por dos la productividad en sus proyectos existentes y por 10 en proyectos nuevos, generando actualmente cerca del 80% de sus soluciones mediante agentes autónomos.